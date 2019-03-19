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"Almanya'da camiler daha fazla korunmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, Almanya'daki camilerin daha fazla korunmasını istedi

BERLİN (AA) - Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, Almanya'daki camilerin daha fazla korunması gerektiğini söyledi.

Mazyek, ZMD Genel sekreteri Abdussamed El Yazidi ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Yeni Zelanda'daki İslam karşıtı terör saldırısı sonrası Müslümanlar arasında bazı tedirginlikler olduğunu kaydetti.

Mazyek, ''Bence Yeni Zelanda bir uyanış çağrısı. Birçok veli bize gelerek çocuklarını camiye getirmekten çekindiklerini söylüyor. Bu nedenle camiler daha fazla korunmalı. Bunun nasıl olacağı konusu ise güvenlik birimlerinin alanı.'' dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i durumu ciddiye almasından dolayı öven Mazyek, ancak güvenlik meselesinin tam olarak eyaletleri ilgilendirmesi nedeniyle tüm eyalet bakanlarının bir araya gelerek konuyu görüşmeleri gerektiğini vurguladı.

Aiman Mazyek ayrıca, Almanya'da son dönemde yüzlerce siyasetçi, gazeteci ve avukata gönderilen aşırı sağcı tehdit mektuplarından kendilerine de geldiğini ifade etti.

ZMD Başkanı, ibadethanelere 2017 yılında binin üzerinde aşırı sağcı saldırı yapıldığına, bu yıl ise şu ana kadar yaklaşık 20 saldırının kayıtlara geçtiğine dikkati çekti.

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