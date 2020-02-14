Almanya'da "camiler daha fazla korunsun" talebi

DİTİB, camilerin daha fazla korunmasını istedi.Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), camilere yönelik artan tehditler nedeniyle İslam düşmanlığına karşı daha fazla girişiminde bulunulmasını istedi. DİTİB'in Kuzey Ren Vestfalya eyaleti temsilcilerinden Zekeriya Altuğ açıklamasında, toplumun rengini belli ederek şiddet ve nefrete karşı durması gerektiğini belirtti. Nefret ve aşırı sağcılara karşı uyarıda bulunan Altuğ, sağcı terör ve artan İslam düşmanlığına karşı boyun eğilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Saldırılara karşı yeteri kadar tepki gösterilmediği eleştirisini getiren Altuğ, "Maalesef son yıllarda yeniden camilerimize yönelik saldırıların ardından büyük bir suskunluk yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Müslümanlar Merkez Konseyi de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Müslümanların Almanya'daki İslam düşmanı ortamdan, Müslümanlara ve kuruluşlarına yönelik Müslüman düşmanı saldırılardan endişeli olduğuna işaret etti. Konsey de camilerin polis tarafından daha fazla korunmasını istedi.