Almanya'da camiler ibadete açıldı

Bu bağlamda camiler de yaklaşık iki ay aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla sabah, öğlen ve ikindi namazları toplu olarak kılınabilecek. Akşam ve yatsı ve cuma namazları için ise kısıtlama devam edecek.

Sabah namazı hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı.Almanya'da Covid-19 önlemlerinin esnetilme sürecine bağlı olarak kilise, cami ve sinagoglardaki toplu ibadetlere getirilen kısıtlamalar da kademeli olarak kaldırılıyor.

Köln Merkez Camisi'nde çok az sayıda kişinin katıldığı sabah namazını DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen kıldırdı. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes'in de iştirak ettiği namaz için camiye gelen cemaatin isim ve adresleri kaydedildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, bir süredir ara verilen toplu ibadetlere belli şartlarda izin verildiğini belirterek, "Bundan sonra cemaatimiz bir elinde seccadesi ve ağzında maskesiyle gezecek, camilerimizde dezenfektan bulunacak, kayıtları alınacak. İnşallah bu kurallara cemaatimiz riayet ederse ilerde farklı uygulamalar da olacak" dedi.

Sabah, öğlen ve akşam namazına izin

Salgın tehlikesinin halen sürdüğünü belirten Türkmen, "Sadece sabah, öğle ve ikindi namazlarını cemaatle toplu kılmaya başlıyoruz. Henüz üzülerek söylüyorum ki teravih ve Cuma namazları yok, ama inşallah bu bir başlangıç olsun. Toplumumuz bu tehlikenin farkına vardı. Kurallara nasıl uyması gerektiğini artık öğrendiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Camilerdeki bazı uygulamaların da bu dönemde farklılık göstereceğini dile getiren Türkmen, "Saflarımızı sık ve düzgün tutalım derken şimdi 'lütfen mesafeyi koruyarak saflarda duralım' diyoruz. Ne yazık ki daha önce alabildiği kadar camiye mümkün olduğu kadar insan alırken, şimdi belli bir aşamadan sonra, 'lütfen cemaatimiz anlayış göstersin, caminin kapasitesi doldu, artık bir dahaki sefere' diyerek cemaatimizi geri döndürmek zorunda belki kalacağız. Bu süreçte bütün Müslüman kardeşlerimizin çok anlayışlı olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.