HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da camiler yeniden ibadete açılıyor

Almanya’da camiler yeniden ibadete açılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2020 23:15 | Son Güncelleme

Almanya’da esnetilmeye başlanan koronavirüs kısıtlamaları kapsamında camilerde de toplu ibadete izin verilmeye başlanıyor.

Almanya’da camiler yeniden ibadete açılıyor

Camiilerin sıkı tedbirler altında Cumartesi günü kapılarını yeniden açması planlanıyor.Almanya’da esnetilmeye başlanan koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kiliselerin ardından camilerde de toplu ibadete izin verilmeye başlanıyor. Camiilerin sıkı tedbirler altında Cumartesi günü kapılarını yeniden açması planlanıyor.

Almanya'daki koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık sekiz haftadır kapalı olan camilerin, kademeli olarak yeniden ibadate açılması planlanıyor.

Almanya'daki altı büyük Müslüman derneğinin çatı kuruluşu olan Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), camilerin yeniden ibadete açılabilmesi için 16 maddelik bir plan hazırladı. Buna göre, Cumartesi gününden itibaren camilerde yeniden namaz kılanabilmesi mümkün olacak.

KRM Sözcüsü Burhan Kesici, camilerde yeniden namaz kılınabilmesi için salgınla mücadele önlemlerinin yakından takip edileceğini ve gerektiğinde tedbirlerin genişletilebileceğini söyledi. Kesici, mevcut koronavirüs salgının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

İlk etapta toplu namazların, katılımın nispeten az olduğu sabah, öğle ve akşam namazı ile sınırlı kalması planlanıyor.

Ramazan ayı boyunca yoğunluğun normalden daha da fazla olacağı düşünülen yatsı, Cuma ve Bayram namazlarına ise şimdilik izin verilmiyor.

Seccade zorunluluğu

Hazırlanan plan kapsamında, Almanya’daki camilere 12 yaşından küçüklerin girilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca camide ibadet etmek isteyenler maske takacak ve ancak kendi seccadeleriyle namaz kılabilecek.

İbadete açılacak camilerde aynen kiliselerde olduğu gibi ziyaretçi sayıları sınırlı tutulacak. İbadetlerde cemaat içinde "en az 2 metrelik fiziki mesafe” ve "her on metrekareye azami bir kişi şartı” aranıyor. Ayrıca olası bir koronavirüs enfeksiyonu durumunda geriye dönük takip için camiye gelenlerin isim ve iletişim bilgileri kayıt altında tutulacak. Salgın nedeniyle camide abdest alınmasına da izin verilmeyecek. Nikah ve düğün gibi özel ya da dini kutlamalara izin verilmeyecek. Cenaze törenleriy ise ancak en yakın aile bireyleri ile eyaletlerin izin verdiği ölçüde yapılabilecek.

KNA, epd, dpa/ MK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişlerKorkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
İran'dan korkutan açıklama: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruzİran'dan korkutan açıklama: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

Ahmet Şık, HDP'den istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Ambulans helikopteri tarlasına indirtmeyen kadın konuştu

Ambulans helikopteri tarlasına indirtmeyen kadın konuştu

Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlıydı!

Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlıydı!

Öldüğü açıklanan futbolcu tekrar ortaya çıktı!

Öldüğü açıklanan futbolcu tekrar ortaya çıktı!

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Diğer Haberler
İran'dan korkutan açıklama: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz

İran'dan korkutan açıklama: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 201'e yükseldi

Fransa'da koronavirüsten dan kaybı 25 bin 201'e yükseldi

ABD'de ölü sayısı artmaya devam ediyor

ABD'de ölü sayısı artmaya devam ediyor

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Kim Jong-un’un gizemli kayboluşunun sırrı belli oldu

Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Kenyalılar teravih namazı için gizlice ülke değiştiriyorlar!

Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

Yeni bir kriz doğuyor: Çin kanıt istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.