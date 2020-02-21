Almanya’da camilerde güvenlik önlemleri artırılacak

İçişleri Bakanı Seehofer camiler gibi "hassas kuruluşlarda" polis korumasının artırılacağını söyledi.Hanau kentindeki saldırı sonrasında Almanya genelinde tren istasyonları, havalimanları gibi kamusal alanlar ve sınır bölgelerinde polis varlığı artırıldı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer camiler gibi "hassas kurumların" daha fazla izleneceğini belirtti.

Seehofer Hanau'daki saldırı sonrasında öfke ya da "taklit etme" nedeniyle benzer eylemlerde bulunulması tehlikesinin mevcut olduğunu ifade etti. Eyalet hükümetlerindeki içişleri bakanlarıyla görüştüğünü belirten Federal İçişleri Bakanı Seehofer somut olarak hangi adımların atılacağının ele alındığını belirtti.

Seehofer "hedef odaklı diğer önlemleri ele almak için" de Müslüman cemaatlerin temsilcileriyle bir araya geleceğini ifade etti.

Hanau kentinde 43 yaşında bir Alman, Çarşamba gecesi iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlemiş ve göçmen kökenli 9 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan olay sonrasında Alman polisi tarafından 72 yaşındaki annesiyle birlikte evinde ölü bulunmuştu. Saldırganın annesini öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.