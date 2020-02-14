Almanya'da camilere bomba ihbarı ve cemevine saldırı endişe yarattı

Marl'daki cemevinin kurşunlanması protesto edilirken, Müslümanlar Merkez Konseyi güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.Almanya'nın Marl kentinde bulunan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’na (AABF) bağlı Alevi Bektaşi Kültür Merkezi binasının kurşunlanması, saldırıya maruz kalan binanın önünde bu akşam düzenlenen gösteri ile protesto edildi.

Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 11 Şubat'ta düzenlenen saldırının kınandığı gösteride bir de basın bildirisi okundu.

Almanya'daki Alevi örgütlenmesinin 30 yılı aşan tarihinde Alevilerin çok kez gerici ve ırkçı saldırılara maruz kaldığı belirtilen basın bildirisinde, "Son dönemlerde maalesef Alevi toplumuna yönelen bu şiddet dalgasının her geçen gün dozajını arttırdığına şahit oluyoruz. Bu örneklerin sonuncusu Marl Cemevimiz yaşadı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, kimsenin bulunmadığı ve gece geç saatlerde cemevimize silahlı bir saldırı düzenlendi" denildi.

Bildiride, inanç merkezlerine yapılan saldırıların Alevi toplumunu sindiremeyeceği vurgulanarak, "Nazarımızda bu kurşun Almanya’nın çok kültürlü yapısına ve birlikte yaşama kültürüne sıkılmış bir kurşundur" ifadesine yer verildi.