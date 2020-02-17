HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da Camilere Saldırıya Hazırlanan Grup Operasyonla Engellendi

Almanya'da Camilere Saldırıya Hazırlanan Grup Operasyonla Engellendi

17.02.2020 15:10 | Son Güncelleme

Geçen hafta Cuma günü Almanya’nın altı eyaletinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan aşırı sağcı 12 kişinin, ülkenin değişik kentlerinde camileri basıp, katliam yapmak istedikleri ortaya çıktı

Almanya'da Camilere Saldırıya Hazırlanan Grup Operasyonla Engellendi

Geçen hafta Cuma günü Almanya’nın altı eyaletinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan aşırı sağcı 12 kişinin, ülkenin değişik kentlerinde camileri basıp, katliam yapmak istedikleri ortaya çıktı.

Hafta sonu haklarında tutuklama kararı çıkarılan söz konusu kişilerin, ‘Der harte Kern’ (Çekirdek Kadro) adlı bir ırkçı örgüt kurdukları ve Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen yıl gerçekleştirilen cami katliamının benzeri terör eylemleri hazırladıkları açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Federal Başsavcılık, Cuma günü Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan zanlıların hepsinin Alman vatandaşı olduğunu, 4’ünün terör örgütü kuruculuğu, 8’inin de örgüte destek vermek suçlarından tutuklandıklarını duyurdu.

Söz konusu zanlıların sosyal medya üzerinden birbirleriyle iletişime geçtiklerinin saptanmasından sonra grubun içine bir muhbir sızdırmayı başardıklarını açıklayan yetkililer, planlanan katliamın güvenlik birimlerini bilgilendiren muhbir sayesinde engellediğini söylediler. Yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin 8 Şubat tarihinde Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Minden kentinde gizlice buluştukları ve terör eylemlerini somutlaştırdıkları bilgisi de verildi. Buna göre, ırkçı grup otomatik silahlarla on ayrı kentte aynı anda camilere baskın düzenleyip, mümkün mertebe çok sayıda Müslüman öldürmeyi hedefliyordu. Grubun hazırlık aşamasında telefon görüşmeleriyle, internet üzerinden yaptığı iletişimi gizli takibe alan birimlerin verdiği bilgiye göre terör zanlıları, Müslümanların saldırılara karşı tepki vermesi ve Almanya’da iç savaş çıkmasını da umuyorlardı.

Aşırı sağcı eylemcilerin sadece camilere ve Müslümanlara değil, aynı zamanda siyasilere ve mültecilere de suikast düzenlemeyi hedeflediği kaydedildi. Bu arada yakalanan zanlılar arasında Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Polis Teşkilatı mensubu bir polisin de bulunduğu açıklandı.

Yeni Zelanda'da geçen yıl 15 Mart 2019’da Brenton Tarrant adlı bir terörist, camilere düzenlediği saldırıda otomatik silahlarla 51 kişiyi öldürüp, bir o kadar insanı da yaralamıştı. Almanya’da 2000-2007 yılları arasında ırkçı terör örgütü NSU, 8’i Türk olmak üzere 9 göçmen ve bir Alman polis memurunu seri cinayetler halinde katletmişti.

Geçen yılın başındaysa, Hessen eyaletinde görevli bir grup polisin ırkçı bir hücre kurdukları, “NSU 2.0” imzasıyla gönderdikleri fakslarla aralarında NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız’ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi tehdit ettiği ortaya çıktı. Yine ge,çen yıl 2 Haziran‘da liberal politikalarıyla tanınan Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, bir ırkçı tarafından vurularak, öldürülmüştü. 10 Ekim 2019 tarihindeyse Almanya'nın doğusundaki Saksonya Anhalt eyaletinde bulunan Halle şehrindeki Yahudi cemaatine ait sinagoga ve hemen yanında bulunan Yahudi mezarlığına düzenlenen ırkçı saldırıda da iki kişi yaşamını yitirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantina gemisindeki Rus turistte koronavirüs tespit edildiKarantina gemisindeki Rus turistte koronavirüs tespit edildi
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Sesi titreyerek anlattı! 'Tuvalette hortumla dövdü'

Sesi titreyerek anlattı! 'Tuvalette hortumla dövdü'

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar etti

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de kaybedilen yüzük 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu

ABD'de kaybettiği yüzük bakın nerede çıktı

Karantina gemisindeki Rus turistte koronavirüs tespit edildi

Karantina gemisindeki Rus turistte koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs salgınına rağmen kedisini terk etmedi

Koronavirüs salgınına rağmen kedisini terk etmedi

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Koronavirüs kaosu: Bıçak tehdidiyle tuvalet kağıdı çaldılar!

Koronavirüs kaosu: Bıçak tehdidiyle tuvalet kağıdı çaldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.