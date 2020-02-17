Almanya'da Camilere Saldırıya Hazırlanan Grup Operasyonla Engellendi

Söz konusu zanlıların sosyal medya üzerinden birbirleriyle iletişime geçtiklerinin saptanmasından sonra grubun içine bir muhbir sızdırmayı başardıklarını açıklayan yetkililer, planlanan katliamın güvenlik birimlerini bilgilendiren muhbir sayesinde engellediğini söylediler. Yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin 8 Şubat tarihinde Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Minden kentinde gizlice buluştukları ve terör eylemlerini somutlaştırdıkları bilgisi de verildi. Buna göre, ırkçı grup otomatik silahlarla on ayrı kentte aynı anda camilere baskın düzenleyip, mümkün mertebe çok sayıda Müslüman öldürmeyi hedefliyordu. Grubun hazırlık aşamasında telefon görüşmeleriyle, internet üzerinden yaptığı iletişimi gizli takibe alan birimlerin verdiği bilgiye göre terör zanlıları, Müslümanların saldırılara karşı tepki vermesi ve Almanya’da iç savaş çıkmasını da umuyorlardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Federal Başsavcılık, Cuma günü Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan zanlıların hepsinin Alman vatandaşı olduğunu, 4’ünün terör örgütü kuruculuğu, 8’inin de örgüte destek vermek suçlarından tutuklandıklarını duyurdu.

Geçen hafta Cuma günü Almanya’nın altı eyaletinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan aşırı sağcı 12 kişinin, ülkenin değişik kentlerinde camileri basıp, katliam yapmak istedikleri ortaya çıktı.

Aşırı sağcı eylemcilerin sadece camilere ve Müslümanlara değil, aynı zamanda siyasilere ve mültecilere de suikast düzenlemeyi hedeflediği kaydedildi. Bu arada yakalanan zanlılar arasında Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Polis Teşkilatı mensubu bir polisin de bulunduğu açıklandı.

Yeni Zelanda'da geçen yıl 15 Mart 2019’da Brenton Tarrant adlı bir terörist, camilere düzenlediği saldırıda otomatik silahlarla 51 kişiyi öldürüp, bir o kadar insanı da yaralamıştı. Almanya’da 2000-2007 yılları arasında ırkçı terör örgütü NSU, 8’i Türk olmak üzere 9 göçmen ve bir Alman polis memurunu seri cinayetler halinde katletmişti.

Geçen yılın başındaysa, Hessen eyaletinde görevli bir grup polisin ırkçı bir hücre kurdukları, “NSU 2.0” imzasıyla gönderdikleri fakslarla aralarında NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız’ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi tehdit ettiği ortaya çıktı. Yine ge,çen yıl 2 Haziran‘da liberal politikalarıyla tanınan Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, bir ırkçı tarafından vurularak, öldürülmüştü. 10 Ekim 2019 tarihindeyse Almanya'nın doğusundaki Saksonya Anhalt eyaletinde bulunan Halle şehrindeki Yahudi cemaatine ait sinagoga ve hemen yanında bulunan Yahudi mezarlığına düzenlenen ırkçı saldırıda da iki kişi yaşamını yitirmişti.

