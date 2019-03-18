Almanya'da camilere terör saldırısı endişesi

Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının şoku sürerken Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'daki "dini kuruluşların" da teröristlerin hedefi olabileceği uyarısında bulundu. "Bild" gazetesinin "Almanya'da camilerin de sinagoglar gibi korunması mı gerekecek?" sorusunu yanıtlayan Seehofer, "Dini kuruluşlar da teröristlerin hedefi olabilir. Tehlikeye işaret eden bulgular olursa koruma önlemleri güçlendirilir" diye konuştu.

İhtiyaç durumunda camilerin de daha sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğuna işaret eden İçişleri Bakanı, eyalet emniyet teşkilatlarının gerek görüldüğünde ya da talep gelmesi durumunda tehlike altındaki kuruluşlara danışmanlık hizmeti verdiğini, kişiler ve binalara yönelik koruma önlemlerinin alındığını" söyledi.

Aşırıcılıkla mücadelenin Alman hükümetinin temel hedefleri arasında yer aldığını belirten İçişleri Bakanı, Almanya'da İslam düşmanı bir iklim oluştuğu yönündeki görüşlere ise katılmadığını ifade etti. Almanya'da insanların büyük bölümünün barış içinde bir arada yaşadığını belirten Seehofer, İslam düşmanı suç vakaları ve camilere yönelik saldırılara karşı hukuk devletinin tüm sertliğiyle harekete geçmek zorunda olduğunu söyledi.