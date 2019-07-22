Almanya’da camilere ve Sol Parti’ye bomba ihbarı

Bugün Sol Parti’nin Berlin’deki parti merkezi de bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.Almanya’da aşırı sağcı bir grubun adı kullanılarak camiler ile Sol Parti’ye yapılan bomba ihbarları güvenlik birimlerini teyakkuza geçirdi. Yapılan aramalar sonucunda bomba ihbarlarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Duisburg, Mainz ve Mannheim kentlerinde bugün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı üç cami, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Duisburg polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre sabah saatlerinde kentteki Merkez Camii’ne e-posta yoluyla yapılan bomba ihbarında, "öğleden sonra caminin girişine yerleştirilen bombanın patlayacağı” bilgisi yer aldı. Bunun üzerine caminin boşaltıldığı ve bomba arama köpekleri eşliğinde arama yapıldığı, herhangi bir patlayıcı tespit edilmediği açıklandı.

Güvenlik güçleri Mainz ve Mannheim kentlerinde de, DİTİB’e bağlı camiler için bomba ihbarı yapıldığı, yapılan aramalar sonucunda herhangi bir patlayıcı bulunmadığı bilgisini paylaştı.

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