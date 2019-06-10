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Almanya'da camilere yapılan saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 23:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerindeki camilere yapılan saldırılar, dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürüdür. İslam karşıtlığıyla küresel düzeyde mücadele edilmediği takdirde dünya barışı büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerinde camilere yapılan saldırıların, dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürü olduğunu belirterek, "İslam karşıtlığıyla küresel düzeyde mücadele edilmediği takdirde dünya barışı büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından, Almanya'da hafta sonu iki camiye yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

"Almanya'nın Bremen ve Kassel kentlerindeki camilere yapılan saldırılar, dünyada her geçen gün artan İslam düşmanlığının bir tezahürüdür." ifadesini kullanan Altun, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"İslam karşıtlığıyla küresel düzeyde mücadele edilmediği takdirde dünya barışı büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecektir. Batı dünyası ırkçılığın yeni bir biçimiyle karşı karşıyadır. Bu ırkçılık rüzgarı her şeyden önce demokratik değerleri, kamusal alan bilincini ve küresel barış fikrini tehdit etmekte, ortak geleceğimize zarar vermektedir. Gelin el birliğiyle ırkçılığın tüm formlarıyla savaşalım."

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Almanya'da hafta sonu iki farklı camiye yapılan saldırılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter

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