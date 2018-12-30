Almanya'da camiye boyalı saldırı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Duisburg kentinde inşaatı devam eden bir caminin duvarına hakaret içerikli yazılar yazıldı.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Duisburg Mevlana Camisi'ne düzenlenen saldırıda ayrıca caminin duvarına boyayla Yahudiliğin sembolü "Davud Yıldızı" çizildi.

Cami Derneği Başkanı Hulusi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonrası polise ihbarda bulunduklarını ve hukuki olarak işin takipçisi olacaklarını söyledi.

Yüksel, "Camimizin inşaatı yaklaşık 1,5 yıldır devam ediyor. Saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Bu bölgede cami inşaatına ufak tepkiler dışında ciddi anlamda Türk ya da İslam düşmanlığı yok. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz." dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

