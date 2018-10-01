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Almanya'da camiye gamalı haçlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

Almanya'da camiye gamalı haçlı saldırı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gladbeck kentinde bir camiye gece kimliği belirsiz kişilerce gamalı haç çizilerek, ırkçı mesajlar yazıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Gladbeck Türkiye Camisi'ne gece 03.14'te gerçekleştirilen saldırının ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Cami Derneği Başkanı Nadir Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının güvenlik kameralarınca kaydedildiğini belirterek, görüntüleri polise verdiklerini ve saldırganların bir an önce yakalanmasını istediklerini söyledi.

Sabah saatlerinde cemaatten bir kişinin durumu farkettiğini aktaran Kahraman, "Bunun üzerine hemen bizlere haber verdi. Polisi aradık. Polis incelemelerde bulundu ve soruşturma başlattı. Güvenlik kamerasında saldırganların en az iki kişi olduğu ve ellerinde el fenerleriyle hazırlıklı geldikleri görülüyor. Özellikle kadınlar girişine ve komşu duvarlara çeşitli küfür, hakaretler yazıp, neonazi işaretleri çizmişler." ifadesini kullandı.

Kahraman, saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye davet edilerek geldik. O günden bu güne birlik ve beraberlik içinde yaşadık ve bu şekilde yaşamaya devam etmek istiyoruz. Artık bu ülkenin yerlisiyiz. Bu saldırıyı yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Şimdiye kadar çok yere saldırı oldu ancak maalesef saldırganlar yakalanmadı. Faillerin bulunup cezalandırılması bu tür suçların işlenmesinin önüne geçecektir."

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camiye yazı Gladbeck Türkiye Camisi ırkçı saldırı nazi işareti

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