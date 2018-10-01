Almanya'da camiye gamalı haçlı saldırı

Sabah saatlerinde cemaatten bir kişinin durumu farkettiğini aktaran Kahraman, "Bunun üzerine hemen bizlere haber verdi. Polisi aradık. Polis incelemelerde bulundu ve soruşturma başlattı. Güvenlik kamerasında saldırganların en az iki kişi olduğu ve ellerinde el fenerleriyle hazırlıklı geldikleri görülüyor. Özellikle kadınlar girişine ve komşu duvarlara çeşitli küfür, hakaretler yazıp, neonazi işaretleri çizmişler." ifadesini kullandı.

Kahraman, saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye davet edilerek geldik. O günden bu güne birlik ve beraberlik içinde yaşadık ve bu şekilde yaşamaya devam etmek istiyoruz. Artık bu ülkenin yerlisiyiz. Bu saldırıyı yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Şimdiye kadar çok yere saldırı oldu ancak maalesef saldırganlar yakalanmadı. Faillerin bulunup cezalandırılması bu tür suçların işlenmesinin önüne geçecektir."

