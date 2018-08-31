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Almanya’da camiye saldıran kişiye 9 yıl 8 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

Dresden Eyalet Mahkemesi, kentteki Fatih Camisi'ne ve Uluslararası Kongre Merkezi'ne 2 yıl önce el yapımı patlayıcılarla saldıran Nino K'yi 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı

BERLİN (AA) - Almanya’nın Saksonya eyaletinin Dresden kentinde 2016’nın eylül ayında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi’ne ve Uluslararası Kongre Merkezi’ne yönelik el yapımı patlayıcılarla saldıran Nino K. 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Dresden Eyalet Mahkemesi’nin “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar” (PEGIDA) adlı oluşumuyla bağlantıda olan 31 yaşındaki Nino K’ye "cinayete teşebbüs, patlayıcıyla saldırı gerçekleştirmek ve kundaklama" suçlarından 9 yıl 8 ay hapis cezası verdiği bildirildi.

Nino K. davanın başladığı bu yılın ocak ayında, patlayıcıları kendisinin yaptığını, camiye ve kongre merkezine saldırdığını itiraf etmiş ancak bu eylemle kimseyi öldürmek istemediğini iddia etmişti.

Federal Savcılık sanık için 10 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Nino K. 26 Eylül 2016’da el yapımı patlayıcı ile önce Fatih Camisi'ne ardından kongre merkezine saldırılar gerçekleştirmişti.

Olay sırasında cami imamının ve ailesinin caminin lojmanında da ikamet ettiği açıklanmıştı. Şiddetli patlamada yaralanan olmamış ancak hasar meydana gelmişti.

Nino K’nin saldırıdan bir yıl önce PEGIDA’nın düzenlediği bir eylemde sahnede konuşma yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cami Dresden Dresden Fatih Camii

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