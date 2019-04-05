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Almanya’da camiye saldıranlara hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 19:55 | Son Güncelleme

Ulm ketinde geçen yıl bir camiye molotofkokteylli saldırıda bulunan 6 Suriyeliden 5'i hapis cezası aldı

BERLİN (AA) - Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinin Ulm kentinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı’na (IGMG) bağlı camiye 19 Mart 2018’de molotofkokteylli saldırıda bulunan 6 Suriyeliden 5’i Ulm Eyalet Mahkemesince hapis cezasına çarptırıldı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, mahkeme, adam öldürmeye teşebbüs ve kundaklama girişiminde bulunmaktan üç sanığa 3 yıl, 3 yıl 9 ay ve 5,5 yıl hapis cezası verdi.

2 sanığa ise 6 ay ve 1,5 yıl hapis cezası veren mahkeme, saldırganların cezasını tecil etti. Bir başka sanığa ise saldırıya dolaylı olarak yardımcı olduğu gerekçesiyle uyarı cezası verildi.

Sanıkların mahkemenin kararına 1 hafta içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Ulm’daki camiye 19 Mart 2018 tarihinde saat 03.00 sularında düzenlenen saldırıdan sonra çıkan yangın büyümeden söndürülmüş, ibadethanenin duvarında hasar oluşmuştu. Olay sırasında caminin bulunduğu binada 8 kişi bulunuyordu.

Olayın ardından cami çevresinde molotofkokteylleri bulunmuştu.

Almanya’da geçen yıl camilere, Türklere ait kültür merkezlerine ve işletmelere yönelik çok sayıda saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıların büyük bölümünün terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca gerçekleştirildiği sanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya saldırı Ulm

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