Almanya’da camiye saldırı

Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı bir camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldı.

Almanya’nın Köln kentinde Chorweiler semtinde bulunan bir camiye gece geç saatlerde giren saldırganlar bağış kutularını kırıp, yönetim odası ve diğer bürolara zarar verdi. Cami yetkilileri, görgü tanıklarının üç kişiyi cami içine girerken gördüklerini belirtti.

Yetkililer, olayın polise intikal ettirildiğini polisin incelemelere başladığını açıkladı.

