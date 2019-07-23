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Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

Almanya’nın Villingen-Schwenningen kentindeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi’ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.Almanya’nın Villingen-Schwenningen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selahaddin-i Eyyubi Camisi’ne e-posta yoluyla bomba ihbarı yapılmıştı.

Almanya’nın Villingen-Schwenningen kentindeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi’ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Almanya’nın Villingen-Schwenningen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selahaddin-i Eyyubi Camisi’ne e-posta yoluyla bomba ihbarı yapılmıştı. Olay yerinde bomba arama köpekleri ve uzman ekipler ile yapılan aramalardan sonra ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Bugün saat 16.00’ya kadar camiye giriş ve çıkışların yapılamayacağını belirten Villigen Polisi, saat 16.00’dan sonra güvenlik önlemlerinin kaldırılacağını belirtti. 17.48’de eda edilecek ikindi namazı vaktinde caminin açılacağı ve ibadet edilebileceği ifade edildi.
Almanya’da son 2 haftada camilere yapılan bomba ihbarı sayısı 9’a ulaştı.

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