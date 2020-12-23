Almanya’da Can Dündar’ın Mahkumiyet Kararına Sert Tepki

Can Dündar’ın, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına Almanya’da siyasetçilerden ve gazeteci kurumlarından sert tepkiler geldi. Kararı "öfkeyle" öğrendiğini belirten Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hapis cezası kararı Türkiye’de bağımsız gazeteciliğe vurulmuş sert bir darbedir" şeklinde açıklama yaptı. Maas, "Gazetecilik suç değil, toplum için vazgeçilemez bir hizmettir - özellikle de, eleştirisel ve araştırmacı olarak, yönetenleri kontrol ettiği için" ifadesini kullandı. Hükümetteki Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Federal Meclis Grubu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sözcüsü Frank Schwabe, "Can Dündar hakkında verilen karar Türkiye'de adaletin kontrol altında tutulmasını ürkütücü bir şekilde gösteriyor. Kavala ve Demirtaş davaları nedeniyle Türkiye Avrupa Konseyi'nden çıkarılmak üzere. Ne yazık ki Erdoğan, Türkiye'yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor" diye konuştu.

Muhalefetteki liberal parti FDP’nin Genel Başkanı Christian Lindner, "Can Dündar gazeteci olarak, basın özgürlüğünü kullandığı için 27 yıl hapis cezası aldı.Bu ceza, Erdoğan’ın Avrupa’nın değerlerinden ne derece uzak olduğunu kanıtlıyor" şeklinde görüş belirtti. FDP’nin Dış Politika Sözcüsü Bijan Djir-Sarai, mahkeme kararının Türkiye’deki hukuk sisteminin bağımsız olmadığını ve muhaliflere karşı bir araç haline dönüştüğünü gösterdiğini öne sürdü. "Alınan kararın herhangi bir açıklaması, ölçüsü ve dengesi yok" diyen Yeşiller’in Dış Politika Sözcüsü, Dündar’ın cezaya çarptırılmasının Türkiye’deki hukuk sistemine zarar verdiğini savundu. Yeşiller Partisi’nin eski Eş Başkanı Cem Özdemir, "Araştırmacı gazeteciliği terör diye cezalandıranlar kendi suçlarını açığa çıkarıyor. Erdoğan gerçeklerden ne kadar korktuğunu gösteriyor. Arkadaşım Can Dündar'ın gazeteciliğini Almanya’da yapabilmesinden ötürü mutluyum" ifadesini kullandı. Muhalefet partilerinden Sol Parti’den Federal Milletvekili Sevim Dağdelen, kararı "skandal" olarak nitelerken, "Mahkemeye çıkarılması gereken, Can Dündar değil, radikal İslamcı teröristleri destekleyen Türk hükümeti ve istihbaratı" değerlendirmesinde bulundu.

Alman Gazeteciler Birliği’nden sert açıklama Alman Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall ise verilen hükmü "barbarlık" olarak tanımladı ve "Can Dündar, araştırdı, haberleştirdi ve yazdı. Bu iyi bir gazetecilik örneğidir " dedi. Überall, "Özgür ülkelerde bu tarz çalışmalar için gazetecilere ödüller verilir, ancak Türkiye'de zindanlar layık görülüyor" diye konuştu. Gazeteciler Birliği Başkanı Überall, Alman güvenlik birimlerine, Dündar’ı korumaları çağrısı yaparak, "Meslektaşımızın Türkiye'ye kaçırılması her şekilde engellenmelidir" ifadesini kullandı. Dündar ARD televizyonunda kararı değerlendirdi Mahkeme kararının açıklanmasından sonra Alman ARD televizyonuna konuşan Can Dündar, alınan kararın kendisini şaşırtmadığını belirterek, "Verilen hükmün arkasında, Erdoğan’ın bana karşı duyduğu kişisel antipati var. Amaç bir gazeteciyi cezalandırarak, silah kaçakçılığını gizlemek. Bu yüzden karar tamamen siyasi" değerlendirmesini yaptı. Can Dündar MİT TIR’larıyla ilgili yaptığı haberler nedeniyle 6 Mayıs 2016‘da 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, kararın açıklanmasını beklediği sırada Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırıya uğramış, ancak yara almadan kurtulmuştu. Bu olayın hemen ardından Almanya’ya gelen Dündar ailesiyle birlikte, koruma altında ve gizli bir adreste Berlin’de yaşıyor.