HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da can kayıplarının artması bekleniyor

Almanya'da can kayıplarının artması bekleniyor

03.12.2020 17:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Almanya'da can kayıplarının artması bekleniyor

Almanya'da salgınla ilgili verileri izleyen Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs nedeniyle ülkede can kayıplarının artacağını tahmin ediyor.

Enstitü Başkanı, durumun hâlâ ciddi olduğu uyarısında bulundu.Almanya'da salgın yönetiminde hükümete destek veren ve salgınla ilgili verileri takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. RKI Başkanı Lothar Wieler, bugün düzenlediği basın toplantısında salgının kontrol altına alınması için korona vakalarının sayısının "daha güçlü bir şekilde" azaltılması gerektiğini söyledi.

Sıkılaştırılan korona önlemlerinin ilk olumlu etkilerini gösterdiğini, ancak sayıların hâlâ yüksek olduğunu belirten Wieler, haftadan haftaya ölümlerin artmasını beklediklerine dikkat çekti.

Huzurevleri ve bakımevlerinde vaka sayısının yüksek seyrettiğini ve bunun "büyük bir endişeye" yol açtığını söyleyen Wieler, bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesinin de sınıra dayandığı uyarısında bulundu. Wieler, özellikle 80 yaş üzeri hastaların giderek daha fazla virüsten etkilendiğine işaret ederek "Yaşlılarımızı acilen korumak zorundayız" dedi.

Sağlık çalışanlarının da artık yorgun ve bitkin olduklarını vurgulayan Wieler, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi korona kurallarına her zaman ve her yerde uymalarını istedi. Virüsün insanların bir araya geldiği "her yerde" bulaşabileceğine dikkat çeken Wieler, ancak Covid-19'un kaçınılabilir bir hastalık olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya'daki son korona tablosu

RKI'nin verilerine göre son 24 saat içinde Almanya'da tespit edilen vaka sayısı 22 bin 046, can kaybı da 479.

Dün Kasım ayı başında sertleştirilen korona önlemlerinin11 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırılmıştı. Buna göre tanıdık, akraba ve aile yakınlarıyla gerçekleştirilen buluşmalar, en fazla beş kişi ile sınırlı kalacak. 14 yaşın altındaki çocuklar ise bu sayıya dahil edilmeyecek. 23 Aralık ile yılbaşı arasında ise 14 yaşın altındaki çocuklar hariç, 10 kişiye kadar toplantılara izin verilecek.

Restoran ve barlar kapalı kalacak. Maske zorunluluğu dükkanlarda genişletilecek, otoparklarda da geçerli olacak. Gerekirse yerel yönetimler ek önlemler alabilecek. Yılbaşı gecesinde havai fişek atılmasından kaçınılması isteniyor. Kalabalık meydanlarda ve sokaklarda havai fişekler yasaklanacak.

dpa,AFP/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
ABD'de buz tutan nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldıABD'de buz tutan nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı
SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı? SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı?

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı

Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı

Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi

Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Siber casuslar Covid-19 aşı tedarikinde 'soğuk zincire' saldırdı

Hackerlar, Covid-19 aşı soğuk zincirini hedef aldı

İngiltere'de korkutan patlama

İngiltere'de korkutan patlama

Koronavirüs aşısına ilişkin komplo teorileri

Koronavirüs aşısına ilişkin komplo teorileri

ABD'de buz tutan nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı

ABD'de buz tutan nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı

Azerbaycan, ilan ettiği 10 Kasım Zafer Günü'nün tarihini değiştirdi

Azerbaycan, ilan ettiği 10 Kasım Zafer Günü'nün tarihini değiştirdi

'Adolf Hitler' Namibya seçimlerini kazandı

'Adolf Hitler' Namibya seçimlerini kazandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.