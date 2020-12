Almanya'da can kayıplarının artması bekleniyor

Enstitü Başkanı, durumun hâlâ ciddi olduğu uyarısında bulundu.Almanya'da salgın yönetiminde hükümete destek veren ve salgınla ilgili verileri takip eden Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. RKI Başkanı Lothar Wieler, bugün düzenlediği basın toplantısında salgının kontrol altına alınması için korona vakalarının sayısının "daha güçlü bir şekilde" azaltılması gerektiğini söyledi.

Sıkılaştırılan korona önlemlerinin ilk olumlu etkilerini gösterdiğini, ancak sayıların hâlâ yüksek olduğunu belirten Wieler, haftadan haftaya ölümlerin artmasını beklediklerine dikkat çekti.

Huzurevleri ve bakımevlerinde vaka sayısının yüksek seyrettiğini ve bunun "büyük bir endişeye" yol açtığını söyleyen Wieler, bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesinin de sınıra dayandığı uyarısında bulundu. Wieler, özellikle 80 yaş üzeri hastaların giderek daha fazla virüsten etkilendiğine işaret ederek "Yaşlılarımızı acilen korumak zorundayız" dedi.

Sağlık çalışanlarının da artık yorgun ve bitkin olduklarını vurgulayan Wieler, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi korona kurallarına her zaman ve her yerde uymalarını istedi. Virüsün insanların bir araya geldiği "her yerde" bulaşabileceğine dikkat çeken Wieler, ancak Covid-19'un kaçınılabilir bir hastalık olduğunu da sözlerine ekledi.