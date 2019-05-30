Almanya’da CDU ve SPD’de Lider Tartışması

Pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ağır yenilgi alan koalisyon partileri CDU ve SPD’de tartışmalar sertleşti. Hristiyan Demokratlar’ın yeni genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve SPD lideri Andrea Nahles’in istifalarının istenmesi, yeni bir hükümet krizi ve erken seçim tartışmalarını da beraberinde getirdi. Almanya’nın köklü iki büyük partisinin oylarının, AP seçimlerinde ülke genelinde toplam yüzde 40’ın altına düşmesi, geleneksel halk partilerinin belirleyici olduğu döneminin sonu olarak değerlendirilirken, son gelişmeler koalisyonun ayakta durmasının zor olduğunu ve bir sonraki genel seçime kadar dayanamayacağını gösteriyor.

Seçimde 2014'e göre oy oranı yüzde 8 düşen ve sadece yüzde 21,9 alabilen CDU’da eleştirilerin merkezinde Annegret Kramp-Karrenbauer var. Adının okunmasındaki zorluk nedeniyle Alman basını tarafından ‘AKK’ olarak tanımlanan CDU lideri, gerçi seçim sonucunun sorumluluğunu üstlendi ve kendisinin de hataları olduğunu belirtti. Ancak son günlerde yaptığı başka açıklamalar ve kırdığı potlar, geçen Aralık ayında üstlendiği parti genel başkanlığı döneminin kısa süre sonra sona erebileceği yorumlarına neden oldu. Kramp-Karrenbauer’in hedef tahtasına konmasına neden olan gelişme,seçimden iki gün önce YouTube'da yayınlanan ve 12 milyondan fazla tıklanan CDU karşıtı bir video oldu. CDU liderinin, Rezo adlı popüler YouTuber'ın yayınladığı, iklimlerin korunması ve dijitalleşme konularındaki yetersizlikleri nedeniyle CDU’ya oy verilmemesi çağrısı yapılan videoya önce nasıl tepki vereceği konusunda kararsızlığı, seçimden sonra ise partisinin aldığı sonuçtan dolaylı olarak Rezo’yu sorumlu tutan ve sosyal medyada ifade özgürlüğünü sorgulayan açıklamaları, büyük tepkiyle karşılandı.