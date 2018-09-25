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Almanya'da CDU/CSU Meclis Grubu Başkanı Brinkhaus oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 21:48 | Son Güncelleme

Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik partilerinin Meclis Grubu Başkanlığına Ralph Brinkhaus seçildi - Muhalefet partileri Brinkhaus'un seçilmesini "Merkel'e karşı başkaldırı" olarak değerlendirdi

BERLİN (AA) – Almanya'da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu Başkanlığına Ralph Brinkhaus seçildi.

Federal Meclis Grubu'nda yapılan seçimde 13 yıldan beri CDU/CSU'nun Meclis Grubu Başkanlığını yapan Volker Kauder ile yardımcısı Ralph Brinkhaus yarıştı. Brinkhaus 125 milletvekilinin oyunu alarak Meclis Grubu Başkanlığına seçilirken, Kauder ise 112 oyda kaldı.

Kauder'i destekleyen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, bunun "demokrasi olduğunu ve içinde yenilgilerin de bulunduğunu" söyledi.

Brinkhaus'un çoğunluğu aldığına işaret ederek, yeni Meclis Grubu Başkanı'nı kutlayan Merkel, "CDU/CSU'nun başarılı olmasını istiyorum. Bundan dolayı elimden geldiğince Brinkhaus'u destekleyeceğim." diye konuştu.

Merkel gibi Kauder'i destekleyen meclis grubunun küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer de bu sonucu kabul etmek gerektiğini belirtti. Seehofer, neden böyle bir seçim yapıldığı konusunda milletvekilleriyle konuşmak gerektiğini de ifade etti.

CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Hans Michelbach ise milletvekillerinin Brinkhaus'u seçmesiyle "yeni bir başlangıç" istediklerini gösterdiklerini savundu. Michelbach, bunun Merkel'e güvensizlik olup olmadığı yönündeki soruya "Bu başbakanlık seçimi değildi." cevabını verdi.

- "Merkel dönemi için sonun başlangıcı"

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi Genel Başkanı Alexander Gauland, Merkel'in güvendiği isim olan Kauder'in seçilememesini "Merkel'in otorite kaybı" olarak değerlendirirken, AfD Meclis Grubu Başkanı Alice Weidel de bu sonucu "Merkel dönemi için sonunun başlangıcı" olarak niteledi.

Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger de Kauder'in seçilmemesinin hükümetinin politikasına bir tepki olduğunu ileri sürerek, "Kauder'in seçilememesi Merkel'e bir başkaldırıdır." ifadesini kullandı.

Federal Meclis'te, meclis grubu olarak birlikte hareket eden CDU'nun 200, kardeş partisi CSU'nun 46 milletvekili bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AfD Almanya Başbakanı Angela Merkel CDU/CSU Meclis Grubu Başkanı Ralph Birnkhaus Volker Kauder

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