Almanya'da cenaze nakil aracına, İslam karşıtı söylemler yazılıp tahrip edildi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Günzburg beldesinde, biri cenaze nakil aracı olmak üzere, iki araca İslam karşıtı ifadeler yazılıp, gamalı haç çizilerek araçlara maddi hasar verildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezine (ZSU) ait cenaze nakil aracına gece yapılan saldırıda, aracın yan camları kırıldı, önüne ve sağ cephesine sprey boyayla gamalı haç çizildi.

Günzburg'un en işlek caddesi olan Reisensburg Caddesi üzerinde park halindeki nakil aracına yapılan saldırının ardından polis inceleme başlattı.

- İki gün önce de başka bir araca benzer yazılar yazıldı

Aynı cadde üzerinde, iki gün önce de ilaç mümessili Türk iş insanına ait kamyonet tipi araca benzer yazıların yazıldığı bildirildi.

Aynı kişiye ait araçlara bir ay önce de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzer şekilde saldırı yapılarak, araçlara hasar verildiği öğrenildi.

