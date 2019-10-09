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Almanya'da çevre aktivistlerinin işgal eylemleri 3. gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Başkent Berlin'de bazı caddeleri araç trafiğine kapatan göstericiler, hükümetten iklim konusunda daha ciddi adımlar atmasını talep ediyor

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevre aktivistleri protestolarına üçüncü gününde devam ediyor.

"Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı)" grubunun üyeleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere şehir merkezindeki Zafer Anıtı, Marshall ve Mühlendamm köprüleri ile Başbakanlığa giden yolları araç trafiğine kapattı.

Yaklaşık 3 bin çevreci aktivistin katıldığı protestolarda, caddelerin araçlara kapatılması Berlin trafiğini olumsuz etkiledi.

Extinction Rebellion'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tüm çevreciler, gösterilere katılmaya davet edildi.

Grup üyeleri, protestolarında hükümetten iklim konusunda daha ciddi adımlar atmasını talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya çevre aktivistleri

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