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Almanya’da çevreciler 3 gün boyunca maden ocağını işgal etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Almanya’nın maden bölgesi olan Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde çevreciler Cuma günü başlattıkları eylemleri, Rheinische Revier’deki maden ocağını işgal ederek sürdürdü.Eylemciler maden ocağının ekskavatörlerine pankart asarak kömür madeninden enerji üretimini protesto etti.

Almanya’nın maden bölgesi olan Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde çevreciler Cuma günü başlattıkları eylemleri, Rheinische Revier’deki maden ocağını işgal ederek sürdürdü.
Eylemciler maden ocağının ekskavatörlerine pankart asarak kömür madeninden enerji üretimini protesto etti. Eylemciler, 80 metre yüksekliğindeki ekskavatörün üzerine ‘Burayı terk edin’ yazan pankart astı. Maden ocağına döşenmiş demiryoluna beton bloklar koyarak demiryolunu ulaşıma kapatan eylemciler, işletme binasını işgal ederek seslerini duyurmaya çalıştı. Polis, eylemcilerin maden ocağına giden yolları kapatmasından dolayı tarlalardan geçerek maden bölgesine gitti. Bu durum ise çiftçilerin tepkisine neden oldu. Polis, eyaletin farklı bölgelerindeki eylemleri kontrol altına almakta zorlandı.
Polisin bölgeden ayrılmalarını istemesi üzerine eylemciler bugün eylemlerine son verdi.

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