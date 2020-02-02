HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya’da çevreciler, elektrik santralini işgal etti

Almanya’da çevreciler, elektrik santralini işgal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 18:35 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey-Ren Vetsfalya eyaletine bağlı Datteln şehrinde, “Ende Ende Gelnde” ve “DeCOALonize Europe” adlı çevreci aktivist grupları, Datteln 4 adlı kömürle çalışacak elektrik santralini işgal etti.Almanya’nın kuzeyinde, aktivist grupları kömürle çalışacak olan bir elektrik santraline zorla girerek protesto düzenledi.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vetsfalya eyaletine bağlı Datteln şehrinde, “Ende Ende Gelnde” ve “DeCOALonize Europe” adlı çevreci aktivist grupları, Datteln 4 adlı kömürle çalışacak elektrik santralini işgal etti.
Almanya’nın kuzeyinde, aktivist grupları kömürle çalışacak olan bir elektrik santraline zorla girerek protesto düzenledi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan “Ende Ende Gelnde” ve “DeCOALonize Europe” adlı çevre aktivistlerinin, santralin kapısını kırarak içeri girdikleri belirtildi. Aktivistler, “Datteln 4’ü işgal ettik”, “Yeni santral istemiyoruz” ve “Kömürden çıkın - geleceğe girin” sloganları atarak, pankart açtı.
Polisin santral çevresinde havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemli aldığı görülürken, santralden yapılan açıklamada, “İfade özgürlüğü önemli. Barışçıl protestolara karşı söylenecek hiçbir şey yok ancak bugün insanlar Datteln’deki enerji santralimize karşı yasa dışı bir şekilde girişi yaptı. Bu nedenle izinsiz giriş de dahil olmak üzere yasal işlem yapma hakkımızı saklı tutuyoruz” açıklamasında bulundu.
Ende Gelnde aktivist grubunun sözcüsü Kathrin Henneberger ise kömür yasasının felaket olduğunu savunarak, kömür yakmaya devam edilirse dört ila altı derece daha dünyanın sıcaklaşacağını belirterek tehlikeye dikkat çekti. Henneberger, kömürle çalışan tüm elektrik santrallerinin kapatılması ve yenilerinin açılmaması gerektiğini söyledi.
Maliyeti 1,5 milyar avrodan fazla olan ve kullanılacak kömürün doğrudan gemilerle elektrik santraline taşınması planlanan santral, Dortmund-Ems Kanalı’nda bulunuyor.
Öte yandan, 1100 megawatt’lık elektrik santralinin yaz ayında hizmete açılması planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldüDeprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Bir tabak dolusu çekirge yiyip paylaştı

Bir tabak dolusu çekirge yiyip paylaştı

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

Balkondan dükkanın tentesine düştü

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

16 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü!

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu

Bakanlık'tan okullara 'koronavirüs' notu!

Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlar için oluşturulan karantina odaları görüntülendi

Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.