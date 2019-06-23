HABER

Almanya'da çevrecilerin protestosunda olay çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 22:34 | Son Güncelleme

Garzweiler linyit maden ocağında çevrecilerin yaptığı gösterilerde çıkan arbede sırasında 8 polis yaralandı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Garzweiler linyit maden ocağında çevrecilerin yaptığı gösterileride yaşanan arbedede 8 polisin yaralandığı bildirildi.

Yaklaşık 250 çevreci aktivist, Avrupa'nın en büyük enerji şirketlerinden RWE'nin açtığı madeni, doğayı katlettiği gerekçesiyle işgal etti. Polisin sert müdahelesi sonrası göstericiler 8 saatin sonunda alandan tahliye edilebildi.

Tahliye sırasında çıkan olaylarda 8 polisin yaralandığı kaydedildi. Yaralı polislerin durumu hakkında detay verilmedi.

Hafta sonu bölgede yapılan diğer gösterilere yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

Göstericilerin bölgedeki demir yollarını da işgal etmesi nedeniyle linyit madeni taşıyan birçok tren seferi yapılamadı.

Çevreciler, bölgedeki ormanın RWE tarafından işletilen maden ocaklarının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğünü iddia ediyor. Enerji şirketine karşı bölgede düzenlenen eylemlere Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın diğer ülkelerinden çevreci aktivistler de destek veriyor.

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?
15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asırlık ağaçlar çevreci eylemi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

Sandığa giderken hayatını kaybetti

Sandığa giderken hayatını kaybetti

Seçim gününde kalp nakli

Seçim gününde kalp nakli

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.