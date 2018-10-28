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Almanya'da çevrecilerle polis karşı karşıya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 00:17 | Son Güncelleme

Hambach Ormanı'ndaki asırlık ağaçların kesilmesini engellemek için gösteri düzenleyen çevrecilerle polis arasında arbede yaşandı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyaletindeki Hambach Ormanı'nda bulunan ağaçların, Avrupa'nın en büyük linyit kömürü ocaklarından birini genişletmek amacıyla kesildiği gerekçesiyle düzenlenen gösteride, çevrecilerle polis arasında arbede yaşandı.

Köln ve Aachen kentleri arasındaki ormanlık alanda, gündüz saatlerinde başlayan ve halen devam eden gösteriye 5 binden fazla kişi katıldı.

Linyit kömürü kullanımının gereksiz olduğunu savunan göstericiler, şirketi daha fazla para kazanmak için ormanı yok etmekle suçladı.

Polisin uyarısına rağmen dağılmayan göstericilere, polis cop ve tazyikli su ile müdahale etti.

Gösterinin yapıldığı bölgeden geçen ülkenin en önemli otoyollarından A4, olaylar nedeniyle saatlerce trafiğe kapandı. Polis, sosyal medya hesabından, göstericilerin uzaklaştırılarak, otoyolun çift yönlü trafiğe açıldığını duyurdu.

Gece tekrar söz konusu alana gelen göstericiler bu kez demiryolunun üzerine yatarak bölgedeki demiryolu ulaşımını durdurdu.

Polisle göstericiler arasındaki şiddet olaylarının gece saatlerinde de yer yer devam ettiği bildirildi.

- Asırlık ağaçları koruyorlar

Ormandaki ağaçların kesilmesini engellemek için yaklaşık beş yıldır ağaç evlerde yaşayan çevreciler, üç haftadır kademeli olarak buradan tahliye ediliyorlardı. Ağaçlardaki son baraka evler bu hafta başında, güvenlik güçleri tarafından boşaltılarak sökülmüştü.

Ormanda asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın RWE tarafından işletilen maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçültüldüğüne dikkati çekiyor. Çevreciler, ormanda bulunan ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini ileri sürüyor.

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