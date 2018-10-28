Almanya'da çevrecilerle polis karşı karşıya geldi

Polisle göstericiler arasındaki şiddet olaylarının gece saatlerinde de yer yer devam ettiği bildirildi.

Gece tekrar söz konusu alana gelen göstericiler bu kez demiryolunun üzerine yatarak bölgedeki demiryolu ulaşımını durdurdu.

Polisin uyarısına rağmen dağılmayan göstericilere, polis cop ve tazyikli su ile müdahale etti.

Linyit kömürü kullanımının gereksiz olduğunu savunan göstericiler, şirketi daha fazla para kazanmak için ormanı yok etmekle suçladı.

Köln ve Aachen kentleri arasındaki ormanlık alanda, gündüz saatlerinde başlayan ve halen devam eden gösteriye 5 binden fazla kişi katıldı.

- Asırlık ağaçları koruyorlar

Ormandaki ağaçların kesilmesini engellemek için yaklaşık beş yıldır ağaç evlerde yaşayan çevreciler, üç haftadır kademeli olarak buradan tahliye ediliyorlardı. Ağaçlardaki son baraka evler bu hafta başında, güvenlik güçleri tarafından boşaltılarak sökülmüştü.

Ormanda asırlık meşe ve kayın ağaçlarını koruduklarını savunan çevreciler, ormanın RWE tarafından işletilen maden ocağının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçültüldüğüne dikkati çekiyor. Çevreciler, ormanda bulunan ağaçların yüzde 90'ının maden için kesildiğini ileri sürüyor.

