Almanya'da Çevreyi Korumaya Yönelik Yeni Yasaklar Gündemde

Çevreci politikalardan ödün vermeyen Yeşiller Partisi başta olmak üzere çok sayıda çevre örgütü, dünyanın maruz kaldığı iklim değişikliğini en önemli konu olarak tanımlıyor. Bu kapsamda da yeni yasaklar ve kısıtlamalar siyasi gündemi beliriliyor. Nitekim son olarak Berlin’de şehir merkezinde 1’i çocuk 4 kişinin ölümüne neden olan bir kazayla birlikte, SUV olarak da bilinen beygir gücü yüksek motorlu araçların şehir içinde yasaklanması veya caydırıcı önlem olarak yüksek vergi alınması tartışması başladı.

Hava kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle eski model dizel araçların şehir içlerine girmesi ülke çapında ardı ardına yasaklanırken, Euro 6 adlı normdan daha eski dizel araç kullanan milyonlarca araç sahibi ne yapacağını şaşırdı.

Almanya çevre ve iklim konularında kamuoyunun bilinçli davranışlarıyla ve devlet kurumları tarafından alınan önlemler konusunda akla ilk gelen ülkelerden biri. 2011’de Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki felaketin hemen ardından ülkedeki santrallerin en geç 2022’de kapatılmasını kararlaştıran ülke, son yıllarda dizelli araçlara karşı alınan önlemlerle gündeme geldi.

Uzmanlar son zamanlarda büyük ilgi bulan SUV’leri yasaklamanın kolay olmayacağını savunurken, somutlaşan bir yasak kararı başka bir tüketim alanında alındı. Uzun süredir tartışılan plastik ve poşet torbaların yasaklanması konusunda ilk ciddi adım atıldı. Tasarıyı hazırlayan Federal Çevre Bakanlığı, 2020’nin Ağustos ayında plastik poşetlerin ülke çapında yasaklanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili hazırlanan yasa taslağına göre, plastik poşet kullanan marketlere 100 bin Euro’ya varan para cezası verilmesi planlanıyor. Kişi başına yılda 20 plastik poşetin tüketildiği ülkede alış verişlerde plastik poşet yerine kağıt torbalar veya kumaştan üretilen torba ve çantalar kullanılacak. Poşetler 2016 yılından beri para karşılığında müşterilere satılıyor. Yasaktan öncelikli olarak etkilenecekler arasında, meyve ve sebzeler için bedava torba veren Türk marketler yer alacak.

Yasaklanması istenen bir diğer plastik ürün ise, çocukların en sevdiği oyuncakların başında gelen balonlar. Yeşiller Partisi Aşağı Saksonya Eyalet Teşkilat Başkanı Anne Kura, balonların doğaya ve doğada yaşayan canlılara zarar verdiğini savunarak hükümet tarafından yasaklanmasını talep etti. Patlayan balonları kuş ve balıkların yediğini ifade eden politikacı, bunun sonucunda hayvanların öldüğünü öne sürdü. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Gütersloh kentinde balonların satışına bu ay başında sınırlama getirilmişti.