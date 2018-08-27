Almanya’da Cinayet Sonrası Olaylar Dinmiyor

Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Chemnitz’de 35 yaşındaki bir Almanın öldürülmesinin ardından kentte başlayan gerginlik sürüyor. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonrasında dün akşam saatlerinde sokağa dökülen aşırı sağcılar Chemnitz’de yaşayan göçmen ve mültecilere saldırdı, polisle çatıştı. Polis ‘linç’ sahnelerini anımsatan olaylarda ağır yaralanan olmamasını mucize olarak tanımlarken, Pazartesi akşamı için de gösteri çağrısı yapan aşırı sağcıların yeniden olay çıkarmasından korkuluyor.

Göstericilerin bahane ettiği cinayet, geçen Cumartesi akşamı kentte düzenlenen bir şenlikte işlendi. Polis ve görgü tanıklarının açıklamalarına göre, Almanlarla sığınmacıların karıştığı kavga sonucunda üç kişi bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralanlardan 35 yaşındaki bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölen kişinin kavga eden grubu ayırmaya çalıştığı iddia edilirken, polis kavgaya karıştığı şüphesiyle iki kişiyi gözaltına aldı. Polisin zanlıların kimliği konusunda açıklama yapmaması ve soruşturmanın gizliliği nedeniyle başka bilgi verilmeyeceğini duyurması sonrasında, aşırı sağcılar güvenlik birimlerinin bilinçli bir şekilde sığınmacıları koruduğu şeklinde sosyal medya üzerinden propaganda yapıp, sokaklara dökülme çağrısı yaptılar. Çağrıya uyan ve aralarında kentin futbol kulübü Chemitzer FC’nin holiganlarıyla aşırı sağcıların ağırlığı oluşturduğu yüzlerce kişi Chemnitz’in merkezinde sığınmacı avına çıktı. Aşırı sağcılar yürürken ‘Biz halkız. Yabancılar gitsin ve Almanya bizim ülkemiz’ gibi sloganlar attı. Kentte düzenlenen şenlik güvenlik nedenleriyle iptal edildi, polisin ise olayları önlemekte zaman zaman yetersiz kaldığı gözlemlendi. Leipzig ve Dresden kentlerinden takviye polisler Chemnitz’e çağrıldı. Yerel siyasetçiler olayların aldığı boyut sonrasında adeta şaşkınlık yaşarken, Federal Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, yaşananları ‘insan avı’ olarak tanımladı ve "Alman hükümeti olarak, bu tarz gösterileri, insanların yabancı oldukları için kovalanmasını, nefretin sokağa taşınmasını kabul etmiyoruz. Olanları en sert şekilde kınıyoruz" dedi. 35 yaşındaki Chemnitzlinin yaşamını kaybetmesini "çok korkunç" şeklinde tanımlayan sözcü, "hukuk devleti olayın failini ortaya çıkaracak. Bu devletin görevi, sokağa dökülen şiddet yanlıların değil" şeklinde konuştu.