Almanya’da Cinayetle Suçlanan Sığınmacının Davası Başladı

Almanya’nın Chemnitz kentinde bir Alman’ı öldürmekle suçlanan Suriyeli sığınmacı Alaa S.’nin mahkemesi geniş güvenlik önlemleri altında başladı. Chemnitz'te 26 Ağustos 2018’de yaşanan cinayet sonrası kentte sığınmacı karşıtı gösteriler düzenlenmiş, ırkçı gruplar sokakta Hitler selamı yaparak, yabancı avına çıkmıştı. Çok sayıda kişinin yaralanmasına, Türklere ve Yahudilere ait dükkanların taşlanmasına neden olan ve günlerce süren gösteriler tüm dünyanın tepkisini çekmişti.

Olayla ilgili dava, Chemnitz’deki mahkeme salonu güvenlik açışından yetersiz olduğu için Dresden kentine, Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi’ne aktarılırken, polis keskin nişancıların da desteğiyle mahkeme binası civarında büyük güvenlik önlemleri aldı.

Davada tek zanlı olarak sanık sandelyesinde oturan 23 yaşındaki Alaa S., iddianameye göre 27 Ağustos’u 28’ine bağlayan gece Chemnitz’in merkezinde düzenlenen bir eğlencede, Iraklı sığınmacı Farhad A. ile kentte aşırı sağcı olarak tanınan Daniel H. arasında çıkan kavgaya karışarak, 35 yaşındaki Daniel H.’yı bıçakla öldürdü, iki Almanı da ağır yaraladı.