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Almanya'da çocuk nüfusu azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Ülkede son 20 yılda çocuk nüfusu 2,3 milyon azaldı

KÖLN (AA) - Almanya'da son 20 yılda çocuk nüfusunun 2,3 milyon azaldığı bildirildi.

Federal Siyasi Eğitim Merkezi ile Federal İstatistik Ofisinin birlikte hazırladığı rapora göre, ülke nüfusunun giderek yaşlandığı bir kez daha ortaya kondu.

Raporda, ülkede 1997'de 15,7 milyonu aşkın çocuk yaşadığı, bu rakamın 2017'de 13,4 milyona düştüğü belirtildi.

Rapora göre, bu dönemde 18 yaşın altındaki nüfus, genel nüfusa oranla yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşmüş oldu.

Ayrıca raporda, 2012'den itibaren ülkedeki doğum oranlarında istikrarlı bir artış yaşandığı, ancak 2017'den itibaren bu oranların tekrar düşüşe geçtiği belirtildi.

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