HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya’da çocuk ve ergenlere aşı tartışması

Almanya’da çocuk ve ergenlere aşı tartışması

26.05.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Aile Bakanı Christine Lambrecht çocuk ve ergen yaştakiler için Covid-19 aşısı olma zorunluluğu getirmeyi planlamadıklarını açıkladı.

Almanya'da çocuk ve ergen yaştakilere Covid-19 aşısı olma zorunluluğu getirilmesi tartışılırken, Federal Aile Bakanı Christine Lambrecht konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Lambrecht "Sözümüz halen geçerli, ne yetişkinler ne de çocuk ve ergenler için aşı zorunluluğu olmayacak" ifadelerini kullandı. Lambrecht ebeveynlerin "bağımsız ve sorumlu bir karara varabilmeleri için" gereken kapsamlı bilgilendirmenin sağlanmasının önemine de vurgu yaptı.

Bir öğrencinin yüz yüze derse katılımının aşı olma şartına bağlanamayacağını belirten Bakan, aşı olmadığı için de kimsenin derse katılımının engellenemeyeceğini kaydetti. Ancak Bakan Lambrecht gençlerin de koronavirüse yakalanabileceğini ve hastalığın uzun vadeli sonuçları nedeniyle sıkıntı çekebileceğini hatırlattı.

Karar bekleniyor

Lambrecht bu yaz her ergen yaştaki bireye aşı olma imkanı tanımayı arzuladıklarını ve bunu önemli bulduklarını belirterek, ergen yaştakiler için güvenli bir aşının onaylanmasının pandemi ile mücadeledeki önemine dikkat çekti.

Avrupa İlaç Ajansı‘nın (EMA) BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş aralığındaki ergenlere uygulanması konusundaki kararını cuma günü vermesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geçtiğimiz günlerde BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti.

dpa,AFP / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
ABD'deki Erdoğan ilanlarıyla ilgili 2 FETÖ şüphelisine fezlekeABD'deki Erdoğan ilanlarıyla ilgili 2 FETÖ şüphelisine fezleke
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Aşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecek

Aşı olanlar dikkat: 6 ay sonra üçüncü doz gerekecek

Sevgilisi pencereden attı! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı

Sevgilisi pencereden attı! Yaşadığı dehşeti böyle anlattı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkam Yıldırım hakkında yeni açıklama

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

Kan donduran vahşet! Annesinin kafasını kesip tencereye koydu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına çıkıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.