Almanya’da çocuk ve ergenlere aşı tartışması

Almanya'da çocuk ve ergen yaştakilere Covid-19 aşısı olma zorunluluğu getirilmesi tartışılırken, Federal Aile Bakanı Christine Lambrecht konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Lambrecht "Sözümüz halen geçerli, ne yetişkinler ne de çocuk ve ergenler için aşı zorunluluğu olmayacak" ifadelerini kullandı. Lambrecht ebeveynlerin "bağımsız ve sorumlu bir karara varabilmeleri için" gereken kapsamlı bilgilendirmenin sağlanmasının önemine de vurgu yaptı.

Bir öğrencinin yüz yüze derse katılımının aşı olma şartına bağlanamayacağını belirten Bakan, aşı olmadığı için de kimsenin derse katılımının engellenemeyeceğini kaydetti. Ancak Bakan Lambrecht gençlerin de koronavirüse yakalanabileceğini ve hastalığın uzun vadeli sonuçları nedeniyle sıkıntı çekebileceğini hatırlattı.

Karar bekleniyor

Lambrecht bu yaz her ergen yaştaki bireye aşı olma imkanı tanımayı arzuladıklarını ve bunu önemli bulduklarını belirterek, ergen yaştakiler için güvenli bir aşının onaylanmasının pandemi ile mücadeledeki önemine dikkat çekti.

Avrupa İlaç Ajansı‘nın (EMA) BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş aralığındaki ergenlere uygulanması konusundaki kararını cuma günü vermesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geçtiğimiz günlerde BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermişti.

dpa,AFP / SSB, ET

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