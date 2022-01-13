Almanya'da çocuk ve gençlere hatırlatma dozu önerisi

Şimdiye kadarki öneri sadece 18 yaş ve üstü kişileri kapsıyordu.Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), 12- 17 yaş arasındaki çocuk ve gençler için COVID-19 riskine karşı hatırlatma dozu yapılması tavsiyesinde bulundu.

Ülkede salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Daimi Aşı Komisyonu'nun bu yaş grubu için Biontech/Pfizer'in mRNA aşısı Comirnaty'i "yaşa uygun dozda" ve önceki aşılamadan en az üç ay sonra hatırlatma dozu olarak önerdiğini duyurdu. Ayrıca ülkede kullanımda olan ve tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşısını olmuş olan çocuk ve gençler için de Biontech/Pfizer'ınki gibi mRNA bazlı aşıların hatırlatma dozunun olunmasını tavsiye etti.

Tavsiye karar taslağı federal, eyaletler ve ilgili uzman grupların görüş belirtme sürecinin ardından tamamlanacağı için henüz nihai bir nitelik taşımıyor.

Hatırlatma dozu bulaşma olasılığını azaltıyor

Yapılan açıklamada, Omicron varyantı nedeniyle hızlı bir şekilde artan vaka sayının, aşı kampanyasının da buna uygun bir şekilde genişletilmesini gerekli kıldığı belirtildi. Hatırlatma dozuyla, temel bağışıklığın amaçlandığı ilk aşılamalardan birkaç ay sonra azalan koruma etkisinin iyileştirilmesi, ayrıca korona enfeksiyonlarının bulaşma olasılığının azaltması hedefeleniyor. Stiko'dan yapılan açıklamada, hatırlatma dozunun ciddi yan etki riskinin "çok düşük" olduğu belirtildi.

Almanya'da şimdiye kadar on iki yaş ve üstü çocuk ve gençlere yönelik hatırlatma dozu uygulaması eyaletlere göre farklılık gösteriyordu. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Aralık ayının sonunda yaptığı açıklamada, 12-17 yaş gurubunun, Stiko'nun "tavsiyelerine bakılmaksızın" hatırlatma dozu olmaya hakkı olduğunu belirtmişti.

Lauterbach, Daimi Aşı Komisyonu'nun son önerisini ise memnuniyetle karşıladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı, "Artık tüm gençler ve ebeveynleri emin olabilir: Hatırlatma dozları 12 ila 17 yaşındakiler için de tavsiye ediliyor" diye konuştu.

Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) bağımsız bir değerlendirme organı olma özelliğini taşıyor. Stiko, aşı önerileri geliştirerek bireyler ve nüfusun tamamına faydasını değerlendirmekle yükümlü. Tavsiye kararları için ise uzmanlar, uluslararası çalışmaları ve verileri inceleyerek değerlendirmelerde bulunuyor. Stiko'nun internet sitesinde, yayınlanan tavsiyelerin ülkede genel tıbbi standart olarak kabul edildiği belirtiliyor.

dpa,reuters/MK,TY

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