Almanya’da çocuklara aşı konusu siyaset ile uzmanları böldü

Okulların açılması öncesinde 12-17 yaş aralığına aşı tartışması siyaseti ve uzmanları böldü.Federal sisteme sahip olan Almanya'da eyaletlerin yaz dönemi okul tatillleri farklı tarihlerde başlıyor. Tatile erken giren bazı eyaletlerde okulların açılış tarihi yaklaşırken çocuklara yönelik genel bir aşı tavsiyesi tartışması da yeniden alevlendi.

Siyaset 12-17 yaş çocuklara bütün eyaletlerde genel bir aşılanma olanağı sunulması için bastırırken, Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) eldeki verilerin yetersiz olduğu gerekçesiyle beklemeyi tavsiye ediyor ve sadece bir hastalığı olması sebebiyle risk grubunda olançocuklara aşıyı tavsiye ediyor.

STIKO Başkanı Thomas Mertens, eldeki verilerin aşının bu yaş grubunda sağlık üzerinde olumsuz etkileri olup olmayacağını göstermek açısından yetersiz olduğunu, dolayısıyla genel bir aşı tavsiyesinde bulunmaya yetmediğini belirterek siyasetten gelen talepleri reddetti. Mertens, "Siyasi baskılar STIKO’nun kararları üzerinde etkili olamaz" dedi. Çocuklara aşı tavsiyesinin değişebileceğini söyleyen Mertens, bunun siyasiler açıklamada bulunduğu için yapılmayacağını vurguladı.

Sağlık bakanları bugün toplanıyor

Almanya’da bugün federal sağlık bakanı ile eyaletlerin sağlık bakanları bir araya geliyor. Sağlık bakanlarının zirvesinin ana konusunu 12-17 yaş grubuna yönelik aşılama oluşturuyor.

Medyaya yansıyan haberlerde, Federal Sağlık Bakanlığı’nın bütün eyaletlerde söz konusu yaş aralığındaki çocuklar için genel bir aşılama tavsiyesinde bulunacağını bildiriliyor.

Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller ise 12 yaştan itibaren çocuklara aşı için yeniden bastırdı. Daimi Aşı Komisyonu çekimser davransa da pek çok bilim insanı ve doktorun gençlerin aşıyla daha iyi korunacağı yönünde görüş belirttiğini tekrarlayan Müller çocukları 12 yaşından itibaren aşılama planını savundu. Müller, Berlin'de 15-25 yaş aralığındakilerde halkın geri kalanıyla karşılaştırıldığında iki ila dört kat daha fazla vírus tespit edildiğini belirterek, buna tepki göstermek ve aşılama olanağı sunmanın gerektiğini belirtti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Berlin Belediye Başkanı Müller'e Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı’ndan destek geldi. Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetschek, zaman kaybetmemek gerektiğini, çocuklara ve gençlere aşı imkanı sunulması gerektiğini vurguladı.

STIKO ile EMA arasında neden görüş ayrılı var

Avrupa İlaç Ajansı EMA, Mayıs ayında BioNTech/Pfizer aşısı ile Moderna’yı 12 yaşından itibaren çocuklara tavsiye ettiğini duyurmuştu. Almanya Daimi Aşı Komisyonu ise baştan beri uyguladığı tavsiye kararı olan, sadece belli rahatsızlığı olması sebebiyle risk grubunda yer alan çocuklara uygulanmasında ısrar ediyor.

Peki, Avrupa İlaç Ajansı EMA aşı tavsiyesi verirken Almanya Daimi Aşı Komsiyonu neden çekimser kalıyor? Aslında iki kurum da BioNTech/Pfizer grubunun yaptırdığı araştırmaya göre kararını gerekçelendiriyor. O araştırmaya göre, bin çocuk ve gence BioNTech/Pfizer aşısı yapılmış, etkisi yüzde yüz olmuş, aşı yapılan hiçbir çocuk enfeksiyona yakalanmamıştı. Plasebo grubunda ise 16 çocukta enfeksiyon görülmüştü. Çocuklarda aşıya tepkinin iyi olduğu, aşı yapılan yerde ağrı, kimilerinde grip benzeri belirtiler görülmüşse de bunların birkaç gün zarfında kaybolduğu tespit edilmişti. Dolayısıyla da Avrupa İlaç Ajansı EMA’nın faydasının riskinden ağır bastığı belirtilmiş ve 12 yaş itibarıyla tavsiye edildiği açıklanmıştı.

Almanya Daimi Aşı Komisyonu ise söz konusu araştırmadaki verilerin yetersiz olduğunu, nadiren görülen yan etkilerin bin çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada ortaya çıkmayabileceğini kaydediyor. Bu nedenle ABD’den gelecek diğer verileri beklediğini belirtiyor. Dolayısıyla da EMA’nın tavsiye ettiği aşıların sadece bir hastalığı olması sebebiyle risk grubunda olan çocuklara yapılmasını öneriyor.

dpa/AFP/ ETO,BÖ

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