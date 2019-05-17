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Almanya'da çocuklara başörtüsü yasağı tartışması

17.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

Avusturya Parlamentosu’nun ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı kararı Almanya’da tartışmaya yol açtı.

Almanya'da çocuklara başörtüsü yasağı tartışması

Bazı siyasetçiler yasağa destek verirken bazıları yasak yerine ailelerle diyalog kurulmasını talep etti.Avusturya Parlamentosu’nun dün aldığı ilköğretim öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı kararı Almanya’da tartışmalara yol açtı. Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Almanya’da da ilköğretim öğrencisi çocuklara başörtüsü yasağı getirilmesinin gündeme gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Küçük kızların başörtüsü takması saçmalık. Müslümanların çoğu da böyle düşünüyor. Ailelerle diyalog kurmaktan yasağa kadar, çocukları korumak için tüm önlemlerin düşünülmesi ve uygulanması gerekiyor" dedi.

Almanya'da hükümeti oluşturan koalisyonun ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinden Avusturya Parlamentosu’nun kararına destek veren siyasetçiler var. Partinin aile politikaları uzmanı Leni Breymaier başörtüsü yasağını olumlu bulduğunu belirterek, "Bu bana göre dini olmaktan öte toplumsal bir sorun, bir eşitlik sorunu" ifadesini kullandı.

Weinberg'ten anayasal hak vurgusu

Koalisyonun büyük ortağı Hristiyah Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) aile politikaları sözcüsü Marcus Weinberg ise Avusturya örneğinde görülen tarzda bir başörtüsü yasağına mesafeli yaklaştı. Weinberg kız çocuklarına toptan bir yasak getirmenin, inancı gereği örtünmeye karar veren kızları mağdur edeceğini ve bunun da anayasada çerçevesi çizilen dini inancını özgürce yaşama hakkıyla ters düştüğünü belirtti.

Alman Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger ise çocuklara aileleri tarafından başörtüsü takmaları için baskı yapıldığını dile getirerek, "Okulda başörtüsü takmak, daha çocuk yuvalarında ve ilkokulda görsel bir ayrım yarattığı için uyuma zarar vermektedir" dedi.

Yasak yerine ikna

İslam bilimci Lamya Kaddor ise yasak uygulamasının yanlış bir yol olduğunu savunarak, böyle bir adımın kutuplaştırıcı olduğunu ve çocuk üzerinde aile ile okul arasında seçim yapma baskısı getirdiğini dile getirdi. Kaddor, konunun çözülmesi için pedagojik yollarla ailelere ulaşılmasını ve bu buluşmalara cami derneklerinin de davet edilmesini tavsiye etti.

KNA / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
YA SİZ KENDİ DİNİNİZLE İLGİLENSENİZE SİZENE MÜSLÜMANLARIN KIYAFETİNDEN? HER FIRSATTA İSLAM DÜŞMANLOIĞI YAPIYORSUNUZ. BAHANENİZDE KADIN HAKLARI. İSLAM KADINA ÖYLE BİR HAKLAR TANIMIŞTIRKİ BU SİZDEDE YOKTUR.KENDİNİZE BAKIN SİZ.
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