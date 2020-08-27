Almanya‘da çocuklara yönelik ihmal ve istismar arttı

Sorumlu daireler geçen sene 55 binden fazla vaka tespit etti.Almanya'da sorumlu devlet daireleri, geçen sene 55 bin 500 çocuk ve gencin ihmal, psikolojik ve bedensel istismar veya şiddet yaşadığını tespit etti. Bu rakam, 2018 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 10 artış anlamına geliyor. Federal İstatistik Dairesi, bunun yeni bir tedirgin edici "rekor" olduğunu belirtti. Almanya'da bu alandaki rakamlar 2012 yılından bu yana istatistiklerde toplanıyor.

Uzmanlar, artışta çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakaları hakkında son iki yıldır daha kapsamlı ve çok fazla haber yapılması ve kamuoyunun bu konuya yönelik hassasiyetinin artmasının etkili olabileceğini, yani daha fazla vakanın gün ışığına çıkmış olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

2019’da 173 bin şüpheli vaka

Almanya'da çocuk ve gençlerin güvenlik ve refahını denetlemeden sorumlu kuruluş olan gençlik daireleri, geçen sene 173 bin şüpheli vakada denetim yaptı. Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, bu rakam 2018 ile karşılaştırıldığında yaklaşık 15 bin 800 artış anlamına geliyor. Veriler, ihmal, psikolojik ve bedensel istismar ve şiddet tehlikesiyle karşı karşıya kalan her iki çocuktan birinin 8 yaşından küçük olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu küçük çocuklardan yüzde 42'si tek başına yaşayan ebeveyni ile kalıyor. Yüzde 38'i her iki ebeveynin bulunduğu bir hanede yaşıyor, yüzde 11'i de ebeveynlerinden birinin yaşadığı başka bir partnerin olduğu ilişkide büyüyor.