Almanya'da çoğunluk burka yasağından yana

Almanya'da örtünme yasağı kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bu talebi sık sık gündeme getiriyor. Zaman zaman Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri'nden (CDU/CSU) bu yönde sesler yükseliyor.

Hollanda'da yıllar süren tartışmaların ardından Perşembe günü "yüzü kapatan kıyafetlere yasak" getiren düzenleme yürürlüğe girmişti. Devlet dairelerinin yanı sıra hastane, okul ve toplu taşıma araçlarında burka ya da nikap (peçe) giymek, kar maskesi ya da motosiklet kaskı taşımak yasaklanmıştı.

Araştırmaya katılanların yüzde 12'si burka yasağına karşı olduğunu açıklarken, yüzde 14'lük bir kesim bu konuda kararsız olduğunu belirtti.

YouGov kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 54'ü burka yasağını "bütünüyle" desteklediğini söyledi. Yüzde 20'lik bir kesimse örtünme yasağını, kamu binalarında geçerli olması kaydıyla desteklediğini ifade etti.

Almanya'da yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre vatandaşların büyük çoğunluğu burka yasağını destekliyor.

"Aşağılanmış bir kadın imgesini temsil ediyor"

Passauer Neue Presse gazetesine bir demeç veren Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Tarım Bakanı Julia Klöckner istisnasız bir burka yasağını savundu. "Tümüyle örtünme bir dini çeşitliliği değil aşağılanmış bir kadın imgesini temsil ediyor" diyen Klöckner, "Tümüyle örtünmeye izin vermek hoşgörüyle değil kadın ve kız çocuklarına karşı bir vurdumduymazlıkla ilgili" dedi.

"Konu sadece bir parça kumaş değil, bu şekilde ifade edilen bir cinsiyetin imgesi" diyen Klöckner, "Anayasamız açıktır, kadınlar ve erkekler eşit değerde ve eşit haklara sahiptir" ifadelerini kullandı.

Klöckner üç yıl önce burka yasağı için eyaletlerdeki CDU/CSU partili içişleri bakanlarının desteğini arkasına almış, ancak dönemin Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere (CDU) yasağa sıcak bakmamıştı.

Passauer Neue Presse gazetesine konuşan CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Thorsten Frei da "Burka Almanya'ya ait değildir. Değerlerimiz ve insan kavrayışımıza aykırı" diye konuştu.