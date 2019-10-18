Almanya'da "Çok kültürlülüğün önemi: Ülkeler için zenginlik ve demokrasi sınavı" paneli

BERLİN (AA) - Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye’deki çok kültürlülüğe ilişkin, "Çeşitliliğimiz zenginliğimizdir." dedi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Almanya’nın başkenti Berlin’de "Çok kültürlülüğün önemi: Ülkeler için zenginlik ve demokrasi sınavı" konulu bir panel düzenledi.

Büyükelçi Ali Kemal Aydın, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de farklı dinlere mensup ve farklı etnik kökene sahip insanların bulunduğuna işaret ederek, “Biz de bu zenginliği koruyup, muhafaza edip bu kültürel çeşitliliği yaşatmak için çalışıyoruz." dedi.

Bu bağlamda son yıllarda Türkiye’de birçok kilisenin ve sinagogun tamir edildiğini anlatan Aydın, "Çeşitliliğimiz zenginliğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi de daha önce Londra’da düzenledikleri paneli, Berlin’den sonra Brüksel, Paris, Viyana, Zürih gibi diğer Avrupa ülkelerinin başkentlerinde de gerçekleştireceklerini aktardı.

Avrupa’nın, fakirler ile zenginler arasındaki makasın açılması, yaşlılıkta fakirlik, popülizm ve mülteci krizi gibi birçok sınamayla karşı karşıya kaldığını anlatan Bilgi, karşılıklı güven ve saygıyla bu sınamaların üstesinden gelinebileceğini ifade etti.