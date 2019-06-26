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Almanya’da çöl sıcakları etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 22:19 | Son Güncelleme

Sahra Çölü üzerinden gelen ve Avrupa’nın içlerine kadar ilerleyen çöl sıcakları Almanya’da kavurucu sıcaklıkların yaşanmasına yol açtı.Almanya’da “Ulla” sıcak hava dalgası, ülkeyi kavuruyor.

Sahra Çölü üzerinden gelen ve Avrupa’nın içlerine kadar ilerleyen çöl sıcakları Almanya’da kavurucu sıcaklıkların yaşanmasına yol açtı.
Almanya’da “Ulla” sıcak hava dalgası, ülkeyi kavuruyor. Hafta başından beri etkili olmaya başlayan sıcaklıklar, bugün doruk noktaya ulaştı. Güneyden gelen çöl sıcakları sebebi ile Berlin’de termometreler 38 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu. Ülkenin güneybatısında ise sıcaklıklar 39 dereceye kadar çıktı. Özellikle Saarland ve Rheintal’da sıcaklıklar 40 derece sınırına dayandı.
Uzun süren sıcak ve kuru hava içme suyu rezervlerinin azalmasına da neden oldu. Ostwestfalen bölgesinde içme suyu sıkıntısı yaşandı. Vechta’da salı günü saat 19 ile 22 arası su kesintisi yaşandı. Uzmanlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastaları sıcak havalarda uzun süre güneşin altında durmaması gerektiği konusunda uyardı. Sıcak havalarda en az 3-4 litre su tüketilmesi önerildi.
Berlinliler, yakıcı sıcakta serinlemek için kendilerini su kenarlarına attı. Havuzlar doldu taştı. Sokağa çıkanlar su şişelerini yanlarından ayırmadı.
Fakat her şeye rağmen zor şartlarda çalışmak zorunda olanlar da vardı. Başkentte bir döner büfesinde çalışan Ertan Erol da aşırı sıcaklardan şikayet ederek döner makinesinin önünde çalışmanın sıcak havalarda daha da zorlaştığını söyledi. Erol, “Şu anda dışarıda hava sıcaklığı 37 derece, fakat içerdi sıcaklık döner makinesinin de etkisiyle 60 derecelere kadar yükseliyor. Bu şartlarda çalışmak gerçekten çok zor. Sık sık su içiyoruz” dedi.
Meteoroloji uzmanları Almanya’da yaz aylarının çok sıcak geçeceği konusunda önceden uyarıda bulunmuştu. Meteorolojik ölçümlere göre Almanya’da 36 yıllık periyotlarda bir yazları sıcak hava dalgası yaşanıyor. 2019 senesi de 36 yıllık periyoda denk geliyor. 1911, 1947, 1983 senelerinde de yaz ayları Almanya’da yine çok sıcak geçmişti.
Perşembe gününden itibaren ülke genelinde havalar biraz serinlemesi bekleniyor. Sıcaklıkların 26 - 27 derecelere gerilemesi bekleniyor.

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