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Almanya'da Combat 18 adlı neonazi grup yasaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Almanya'da Combat 18 adlı Neonazi grubu İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklandı.

Almanya'da Combat 18 adlı neonazi grup yasaklandı

Altı eyalette gruba yönelik operasyon düzenlendi.Almanya’nın altı eyaletinde polis Combat 18 adlı Neonazi grubuna yönelik operasyon düzenledi. Rheinland-Pfalz, Thüringen, Hessen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde düzenlenen operasyonlara yaklaşık 210 polis memuru katıldı. Operasyonlarda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, veri taşıyıcıları, CD, kıyafet, nasyonal sosyalist figürlere ve propaganda malzemelerine el kondu. İçişleri Bakanlığı ayrıca "silah yasasına konu olabilecek nesnelerin" ele geçirildiğini açıkladı ancak bu nesnelerin ne olduğu kamuoyuna bilgi verilmedi.

Seehofer: Aşırı sağcılık ve antisemitizme yer yok

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Combat 18 adlı grubun yasadışı ilan edildiğini açıkladı. "Bugünkü yasak açık bir mesajdır" diyen Seehofer "Aşırı sağcılık ve antisemitizme toplumumuzda yer yok" diye konuştu. Seehofer Combat 18 adlı grup üyelerinin aşırı sağcı içeriklere sahip şarkılar yoluyla "insan onurunu hiçe sayan fikirlerini" topluma taşımaya çalıştığını söyledi.

Seehofer "Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) terör serisi, (Kassel Valisi) Walter Lübcke'nin iğrenç bir biçimde öldürülmesi ve Halle'de geçen yılki terör saldırısı aşırı sağcılığın ve antisemitizmin özgürlükçü toplumumuza büyük bir tehdit oluşturduğunu en vahşi şekilde gözler önüne serdi" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Combat 18'in yasaklanmasına gerekçe olarak yaptığı açıklamada "Grup yaydığı etkiyle aşırı sağcılar arasında örnek olma rolü oynuyor ve şiddete hazır aşırı sağcılığın sembolü olarak övülüyor" denildi.

Anayasal düzene karşı olduğu belirtilen grubun Almanya çapında 20 üyesi olduğu tahmin ediliyor. Şiddet eğilimli aşırı sağcı örgütün, Almanya'da İngiltere merkezli "Blood and Honour" (Kan ve Onur) adlı Neonazi ağının silahlı kanadı olarak görülüyor. Blood and Honour Almanya'da 2000 yılında yasaklanmıştı.

18 Adolf Hitler'in ismine gönderme

Combat 18 isminde yer alan 18, alfabedeki birinci ve sekizinci harfe gönderme. Alfabedeki birinci harf A, sekizinci harf ise H ve bunlar Nasyonal Sosyalizmin lideri diktatör Adolf Hitler'in isminin ilk harfleri. "Irk savaşı" yürüten grubun ambleminde ayrıca bir ejderha bulunuyor. Grubun üyeleri üzerinde C 18 yazan ceketler ve tişörtler giyiyor.

Koalisyon ortağı SPD memnun

Koalisyon hükümetinde yer alan partilerden Sosyal Demokrat Parti İçişleri Bakanlığı'nın yasaklama kararını memnuniyetle karşıladı. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil "İçişleri Bakanı Seehofer'in aşırı sağcı grubun üstüne kararlı bir biçimde gitmesinden dolayı memnunum" dedi. Klingbeil partisinin grubun yasaklanmasını geçen yaz talep ettiğini söyledi. Klingbeil "Sağcı provokatörler ve saldırganların Almanya'da insanları tehdit ettiği ve hatta öldürdüğü bir dönemde net sınırlar koyan ve aşırı sağcılara hareket alanı tanımayan güçlü bir devlete ihtiyacımız var" dedi.

Sol Parti: Gruba zaman kazandırıldı

Muhalefetteki partilerden Sol Parti Başkan Yardımcısı Martina Renner yasağın "sembolik bir darbeden başka bir şey olmadığını" söyledi. Yasak kararının altı ay boyunca tartışıldığını belirten Renner bunun Neonazi gruba "silah, mali dokümanları örtbas etmek ve aralarındaki iletişimi silmek için" yeterince zaman kazandırdığını söyledi.

Yeşiller Partisi Milletvekili Irene Mihalic de yasak kararında geç kalındığını belirtti. Mihalic Alman basın ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Nihayet Combat 18'in tehlikeli olduğu hesaba katıldı ve yıllardır süren zararsızlaştırma sona erdirildi" dedi. Combat 18 ile aşırı sağ kesimdeki önemli aktörler arasındaki bağın açığa çıkartılması gerektiğini belirten Mihalic, Walter Lübcke cinayeti şüphelileriyle olan muhtemel bağlantıların da aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

dpa, AFP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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