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Almanya'da çöp ayrıştırma uygulamasıyla atıklar yarılandı

28.07.2020 19:29 | Son Güncelleme

Geri dönüşümün yaygın olduğu Almanya'da 1985'ten bu yana en detaylı çöp analizi yapıldı.

Almanya'da çöp ayrıştırma uygulamasıyla atıklar yarılandı

Analiz, çöplerin ayrılması uygulamasıyla atık miktarının neredeyse yarılandığını ortaya koydu.Almanya Federal Çevre Dairesi'nin yaptırdığı bir araştırmaya göre, Almanya'da çöplerin yeniden değerlendirilmek üzere ayrıştırılması uygulaması sayesinde son 35 yılda hanelerin yol açtığı atık miktarı neredeyse yarı yarıya azaldı. İlk olarak 70'li yıllarda cam, 80'li yıllarda kağıt toplama konteynerlerinin konulduğu Almanya'da 1985'te bir vatandaşın çıkardığı yıllık atık çöp ortalama 239 kilogram olarak tespit edilirken, sonuçları bugün sunulan araştırmaya göre bu miktarın 128 kilograma düştüğü açıklandı.

Araştırma için 2018 yılından bu yana 2 bin 800 çöp konteyneri miktarına denk düşecek çöp örneğinin incelendi, geri dönüşümde iyileşme olmasına rağmen halen atılan çöplerin neredeyse yüzde 40'ının değerli organik çöp olduğu saptandı. Uzmanlar, son detaylı çalışmanın yapıldığı 35 sene öncesi ile karşılaştırıldığında genel çöpe atılan kağıt, cam, metal veya plastik atıkların yüzde 80 oranında azaldığını ve bunun sevindirici bir gelişme olduğunu duyurdu.

Sadece üçte biri gerçek atık

Federal Çevre Dairesi Sürdürülebilir Üretim Bölümü Başkanı Bettina Rechenberg, çöplerin ayrılması konusunda iyileşme görülse de Almanların çıkardığı çöp miktarında azalma olmadığına dikkat çekti. Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth, bu son araştırmanın ortaya koyduğuna göre halen çöpe giden maddelerden sadece üçte birinin yeniden değerlendirilmesi imkansız atık olma özelliğine sahip olduğunu belirtti. Almanya'da geri dönüşümü olmayan atıklara, içerdikleri zehirli maddeler nedeniyle hijyenik malzemeler, ampuller, sigara izmariti, çocuk bezi ve elektrikli süpürge torbası gibi çöpler sayılıyor.

Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth, sonuçları bugün ortaya konulan araştırmanın özellikle organik çöp konusunda iyileştirme yapılmasının mümkün olduğunu gösterdiğini açıkladı. Bu nedenle de belediyelerin çöp toplama hizmetini yapan işletmeler ile yakın işbirliğine gidip, bu alanda nasıl iyileştirme sağlanacağına odaklanılacağını açıkladı. Organik çöpten biyogaz üretimi yapılabildiği için oldukça değerli olduğunu belirten Flasbarth, bu yolla ilerleme sağlanamaması halinde yasa koyucunun harekete geçebileceğini belirtti. Organik atıktan Almanya'da biyogaz üretimi yapılabiliyor ya da kompost(organik gübre) kazanılabiliyor, turba yosunu yerine kullanılabiliyor ki böylece çevre ve iklim de daha az zarar görmüş oluyor.

Köylerde kentlerden daha az çöp üretiliyor

Bugün yapılan ayrıntılı çöp araştırması, küçük yerleşim birimleri ile kırsal alanlarda kentlerden daha az çöp çıktığını da ortaya koydu. Küçük yerleşim birimlerinde kişi başına düşen çöp miktarı yılda 110,5 kilogram, kırsal alanda 124,5 kilogramken kentlerde bunun 151,1 kilogram olduğu açıklandı.

Almanya'da önümüzdeki bir yıl içinde tek kullanımlık plastik tabak, çatal-bıçak veya pipetlerin kullanımını yasaklayan Ekonomik Dönüşüm Yasası'nın da uygulamaya geçirilmesi öngörülüyor.

Almanya'da tek kullanımlık plastik şişe veya teneke kutuların çevreye zararının engellenmesi ve yeniden değerlendirilmesi amacıyla depozitolu olması uygulamasına da 2003 yılında geçildi. Bunlardan tek kullanımlı olanlarına 25 cent depozito ödeniyor. Satışını yapan bütün marketler ve büfeler, kendi ürünü olmayan depozitolu ürün şişesini veya teneke kutusunu da geri almak ve depozito bedelini ödemekle yükümlü. Büyük marketler, bunları geri alan otomatlar kurdular. Benzer bir yasal düzenlemenin önümüzdeki sene başında Türkiye'de de yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

epd, dpa/ ETO,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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