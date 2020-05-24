Almanya’da Corona Gölgesinde Bayram

Almanya’da Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı vatandaşlar zor bir dönemden geçerken, kısıtlamalar bayram günlerini de etkiledi. Nitekim ülkedeki camilerde Bayram namazı, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı. Seccadelerini evden getirerek namaza gelenler namaz kılmak için önce cami görevlilerine kayıt yaptırdı, ardından ellerini dezenfekte ederek camiye girdi. Camilerde tuvaletler kapalı tutuldu. Birçok kentte cemaatin kalabalık olması nedeniyle camilerde bayram namazı 4 kez kılındı. Bazı yerleşim merkezlerinde de belediyeler, namazın stadyumlarda kılınmasına olanak sağladı.

Steinmeier’den mesaj

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Müslümanların bayramını Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınladığı mesajla kutladı. Steinmeier, "Ramazan Bayramı bu yıl pandemi yüzünden aileler ve arkaşlarla beraber kutlanamıyor. Birlikte ibadet, birlikte iftarlar, neşe içinde bir bayram havası bu yıl olamadı ve çok sınırlı yapılabildi. Çoğunuza bu, Hıristiyan ve Yahudiler de dahil, mutlaka acı veriyor. Mübarek Ramazan Bayramı’nızı kutluyor, size ve hepimize gelecek yıl tekrar hep birlikte olmamamızı diliyorum" dedi.