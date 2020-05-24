Almanya’da Corona Gölgesinde Bayram

Almanya’da Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı vatandaşlar zor bir dönemden geçerken, kısıtlamalar bayram günlerini de etkiledi. Nitekim ülkedeki camilerde Bayram namazı, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı. Seccadelerini evden getirerek namaza gelenler namaz kılmak için önce cami görevlilerine kayıt yaptırdı, ardından ellerini dezenfekte ederek camiye girdi. Camilerde tuvaletler kapalı tutuldu. Birçok kentte cemaatin kalabalık olması nedeniyle camilerde bayram namazı 4 kez kılındı. Bazı yerleşim merkezlerinde de belediyeler, namazın stadyumlarda kılınmasına olanak sağladı.
Steinmeier’den mesaj
Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Müslümanların bayramını Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınladığı mesajla kutladı. Steinmeier, "Ramazan Bayramı bu yıl pandemi yüzünden aileler ve arkaşlarla beraber kutlanamıyor. Birlikte ibadet, birlikte iftarlar, neşe içinde bir bayram havası bu yıl olamadı ve çok sınırlı yapılabildi. Çoğunuza bu, Hıristiyan ve Yahudiler de dahil, mutlaka acı veriyor. Mübarek Ramazan Bayramı’nızı kutluyor, size ve hepimize gelecek yıl tekrar hep birlikte olmamamızı diliyorum" dedi.
Öte yandan Frankfurt kentindeki bir kilisede yapılan ayine katılan 40'tan fazla kişiye Corona bulaşması, önlemlerin erken kaldırılıdığı yönündeki tartışmaları alevledi. 10 Mayıs'ta düzenlenen ayine katılanlardan virüse yakalananların çoğunun evde karantinada bulunduğu, 6 kişinin de hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Almanya’da virüsün yayılmasını önlemek için Mart ortasında toplu ibadetler yasaklanmış, ardından salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla, 1 Mayıs'tan itibaren belirli şartlarda yeniden toplu ibadet yapılmasına izin verilmişti. Bu arada Aşağı Saksonya eyaletindeki Moormerland kentinde yeniden açılan bir lokantada, hem müşteriler hem de restoran sahibi virüse yakalandı. 10 gün önce hizmet vermeye başlayan restoranın sahibinin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Bir yetkili, tedbir amaçlı 70 kişinin de evlerinde karantinaya alındığını açıkladı. Restoran sahibi, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye de dikkat edildiğini iddia ederek, virüsün bulaşmasına bir anlam veremediğini söyledi. Sosyal mesafe kısıtlamalarının 5 Haziran’a kadar uzatıldığı Almanya’da Corona önlemleri her heçen gün biraz daha gevşetiliyor. Nitekim ülkenin doğusunda bulunan Thüringen eyalet hükümeti virüsle mücadele amacıyla sosyal mesafenin korunması ve maskenin takılması da dahil alınan tüm kısıtlamalara 6 Haziran’dan itibaren son verileceğini açıkladı.
Aydın: “Türkiye’de yetkili makamlar gerekli önlemleri alıyor”
Almanya’da salgın için alınan önlemlerin hafifletilmeye başlaması sonrasında, 15 Haziran itibariyle seyahat uyarısının kalkacağı yönünde açıklamalar, yaz tatili planlarını canlandırdı. Son günlerde, seyahat sınırlamasının kaldırılması kararının Türkiye’yi de içine alacak şekilde genişletileceği şeklindeki haberler sonrasında bir açıklama yapan, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye’nin Alman turistleri ağırlamak için hazır olduğu mesajını verdi. Türkiye’de gelecek ayın ilk haftasından itibaren yurtiçi, Haziran ortasından itibaren de uluslararası uçuşların başlayacağını söyleyen Aydın, Alman basın ajansı DPA’ya verdiği demeçte, "Türkiye’de yetkili makamlar gerekli tüm önlemleri alıyor. Biz, federal hükümetin tüm bu gelişmeleri dikkate alarak karar vereceğinden eminiz. Türkiye turizm için AB üyesi birçok ülkeden açık ara daha iyi durumda ve gerekli önlemleri önceden aldı ve alıyor. Bu yüzden seyahat uyarısının kalkmamasını pek ihtimal dahilinde görmüyorum" dedi. Hafta içinde meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla turizmin başlatılabilmesi olasılığını görüşen Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Türkiye’nin de yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini diliyoruz. Ancak bunu zamanı geldiğinde, ciddi sağlık kriterlerini gözeterek değerlendireceğiz. Görüşmelerimiz sürecek" şeklinde bir açıklama yapmıştı.