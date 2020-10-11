Almanya’da Corona Kısıtlamaları

Almanya'da Corona vakalarının hız kesmeden sürekli yükselmesi, özellikle başkent Berlin ve başka büyük kentlerde mart ve nisan aylarındakilere benzer kısıtlamalara geri dönülmesine yol açtı. Başbakan Angele Merkel 10 gün içinde vakalardaki yükseliş durdurulamazsa, daha geniş kısıtlamalara gidileceğini açıkladı. Büyük kentlerin belediye başkanlarıyla videokonferans üzerinden kriz toplantısı düzenleyen Merkel, virüsün büyük kentlerin sorunu olmaya başladığını ve kontrolsüz yayılması tehlikesi bulunduğunu, ülkeyi, öncelikli olarak da ekonomiyi ikinci kez kapatmamak için özellikle gençlerin kısıtlamalara uymalarını istedi. Bavyera Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başkanı Markus Söder, "Durum hiç iç açıcı değil, 12’ye 5 var. Eğer gidişatı frenleyemezsek, ikinci kapanma yolda" diye uyardı. Salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü verilerine göre son 24 saatte vaka sayısı 3483‘e ulaştı. Ölü sayısı 11 arttı. Pazar günleri tüm sağlık idareleri yeni hasta sayısını bildirmediği için vaka sayısı daha düşük oluyor.

Cumartesi 4721 kişi yeni vaka olarak kayıtlara geçti. Hastanelerde tedavi gören hasta sayısı da artışa geçti. Riskli yaşlı gruplar arasında da virüse yakalananların sayısı yükseliyor. Mart ve nisan aylarında hızlı bir şekilde artan ve 6 bine ulaşan günlük vaka sayısı, alınan önlemler ve toplumun disiplini sayesinde mayıs ayından itibaren günlük ortalama 300’e kadar düşmüştü.

Son 7 günde 100 bin nüfus başına 50’yi aşan "riskli bölgeler" de hızla artıyor. Frankfurt, Bremen, Hamburg, Offenbach, Köln kentlerine, Essen ve Stuttgart kentleri de eklendi. En büyük artış sayıları ise başkent Berlin’de tespit edildi. Alman basını başkentin "Almanya’nın Wuhan’ı olmaya doğru gittiğini" belirtirken, kentte cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere, restoran, bar, büfe ve kafeler gece saat 23'ten sabah saat 6'ya kadar kapalı kalmak zorunda. Aynı şekilde bu saatler arasında alkol satışı da yasaklandı.

Berlin eyalet hükümeti ayrıca sosyal temasa da kısıtlama getirdi, açık havada en fazla 5 kişi veya iki hane bir araya gelebilecek; kapalı mekanlarda, örneğin eğlence salonlarında ise 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı. Bu yasağın son haftalardavakaların büyük bölümünün, Türkiye kökenlilerin düzenlediği düğün ve kına gecelerinden yayıldığının ortaya çıkmasıyla ilişkili olduğu yorumu yapılıyor.

Hamm kentinde Türkiye kökenli göçmenlerin düzenlediği kına gecesi ve düğünlere katılanlarda virüs tespit edilmesi üzerine kentte 2500 kişi karantinaya alınmıştı. Frankfurt, Hamburg ve Köln gibi kentlerde de benzer yasaklar yaşama geçirildi. Büyük kentlerin çoğunun "riskli bölge" ilan edilmesi, yurtiçi turizmi durma noktasına getirdi. Okullarda "Sonbahar Tatili" başladı, ancak Almanya’nın Baltık Denizi ve Kuzey Denizi sahillerindeki ve dağ köylerindeki tatil beldeleri riskli bölgelerden turist kabul etmediği için, onbinlerce aile rezervasyon yaptırmış olmasına rağmen, seyahatlarını iptal etmek zorunda kaldı.