Almanya'da Corona Kısıtlamaları Uzatıldı

Almanya’da 31 Ocak’a kadar geçerli olan Corona virüsü kısıtlamalarının kısmen sertleştirilerek 14 Şubat’a kadar uzatılmasına karar verildi. Eyalet başbakanlarıyla video konferans toplantısında bir araya gelen Başbakan Angela Merkel, geçerli önlemlerin umulan etkiyi göstermediğini, vaka sayılarında hafif bir düşüş olmasına rağmen İngiltere ve İrlanda‘da görülen virüsün yeni mutasyonunun şu anda kestirilemeyen bir tehlike oluşturduğunu belirterek, daha sert kapanma önlemlerinin sürmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Virüsün yeni türünün Almanya’da hangi boyutta yayıldığının tespiti için laboratuvarlarda kapasitenin arttırılması gerektiğini ifade eden Merkel, "Virüs mutasyonları yayılmaya devam ederse salgının hızlanması riski var" şeklinde konuştu. Vaka sayılarının hızla ve zaman kaybetmeden aşağı çekilmesine alternatif olmadığını söyleyen Merkel, yeni vaka sayısının 100 bin kişide 50'nin altına düşürülmesi hedefine endeksli olarak, salgına karşı kararlı ve sabırlı olmak gerektiğine dikkat çekti.

7 saat süren toplantıdan sonra, Almanya saati ile 21.30‘da düzenlenen basın toplantısında Merkel’in duyurduğu yeni önlemlere göre, 19 Aralık’ta eğitime ara veren kreşler ve okullar 14 Şubat‘a kadar kapalı kalmaya devam edecek, uzaktan eğitim sürecek. Yeni mutasyonun çocuk ve gençler arasında daha fazla bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Başka bir Covid-19 önlemi toplu taşıma araçlarında ve marketlerde FFP2 tipi maskesinin zorunlu hale getirilmesi. Tıbbi maskelere göre daha yoğun filtreleme özelliğine sahip FFP2 tipi maskeler genellikle profesyonel sağlık çalışanları tarafından kullanılıyor. Merkel yeni önlemler kapsamında işverenlerden çalışanlarına 15 Mart’a kadar evden çalışma imkanlarının sağlanmasını veya söz konusu dönemde izin vermelerini istediklerini açıkladı. Bu yeni önlemlerin dışında Almanya’da 16 Aralık’ta yürürlüğe giren diğer tüm kısıtlamalar da geçerli kalacak. Bir hanede yaşayanların en fazla bir kişi ile bir araya gelmesine izin verilecek. Temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar, sinema, tiyatro ve müzeler, restoran, kafe, bar ve kantinler, güzellik salonları, kuaförler, spor salonları da kapalı kalmaya devam edecek. Doktor ve sağlık merkezleri, eczaneler, benzin istasyonları, oto tamircileri, optikler, postahaneler ve bankalar açık kalacak. Kilise, sinagog ve camilerde 1,5 metre mesafe kuralına ve FFP2 maskesi takma zorunluğuna uyulması durumunda ibadetler yapılabilecek.