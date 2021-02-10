Almanya’da Corona Kısıtlamalarına Uzatma

Almanya’da 14 Şubat’a kadar geçerli olan Corona virüsü salgını kısıtlamalarının 7 Mart’a kadar uzatılmasına karar verildi. Eyalet başbakanlarıyla videokonferans toplantısında bir araya gelen Başbakan Angela Merkel, yeni vakalarda düşüş kaydedildiğini, ancak uzmanların mutasyona uğramış hızlı yayılan virüse işaret ederek önlemlere devam sinyali verdiğini belirtti. Merkel, 2 Kasım’dan bu yana süren ve geçen aylarda daha da sertleşen kısıtlamaların 3 hafta daha uzatılacağını duyurdu.
İngiltere’de ortaya çıkan yeni varyantın yayılmasının, "üçüncü dalgaya neden olabileceğini" söyleyen Merkel, bu şartlar altında kapanmanın bir süre daha devam etmesine alternatif olmadığını öne sürdü.
"Ülke çapında vakaların azalmasına rağmen durum hala kontrol altında değil" diyen Merkel, yeni mutasyonu önlemek için vaka sayısının daha da düşmesi gerektiğini kaydetti. Merkel, Almanya’da kısıtlamaların gidişatı konusunda belirleyici olan, 7 gün içindeki 100 bin nüfusa göre yeni korona vaka sayısının 68’e indiğini ve 35’in altına düşmesi durumunda kısıtlamaların büyük bölümünün kaldırılabileceğini ifade etti.
Okulların açılması eyaletlerin kararına bağlı
Başbakan Merkel, ilk olarak 1 Mart’tan itibaren kuaför ve berberlerin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak açılmasının planladığını bildirdi. Merkel, bazı eyalet başbakanlarının 15 Aralık’tan bu yana kapalı olan yuva ve okulların açılmasını istediklerini belirterek, kademeli açılma konusunda eyaletlerin kendi başına karar verebileceğini de ekledi.
Baden-Württemberg, Hessen ve Saksonya eyaletleri okulların kademeli olarak 15 Şubat’tan itibaren açılmasını isterken, bazı eyaletler ise okulların kapalı kalmasından yana. Merkel’in ise, Nisan ayı başındaki Paskalya tatilinden önce okulların normal eğitime başlayamayacağı fikrinin savunduğu ve daha çok yarım gün ders modelini uygun gördüğü öğrenildi.
Bu şartlar altında Almanya’da 16 Aralık’ta yürürlüğe giren diğer tüm kısıtlamalar geçerli kalacak. Vatandaşların üç hafta daha tüm özel temaslarını en aza indirmesi ve mümkün olduğunca evde kalması gerekecek. Özel buluşmalar başka bir haneden sadece bir kişiyle sınırlı kalacak.
Temel ihtiyaçların satıldığı işyerleri dışında tüm mağazalar, sinema, tiyatro ve müzeler, restoran, kafe, bar, güzellik salonları, spor salonları da kapalı kalmaya devam edecek. Doktor ve sağlık merkezleri, eczaneler, benzin istasyonları, oto tamircileri, gözlükçüler, postaneler ve bankalar açık kalacak. Kilise, sinagog ve camilerde bir buçuk metre mesafe kuralı ve maske takma zorunluğuna uyulması durumunda ibadet yapılabilecek. Turistik tüm gezilere yönelik yasak sürerken, oteller de en azından 7 Mart’a kadar kapalı kalacak.
BioNTech aşısı Almanya'da da üretilecek
Bu arada Corona pandemisinin aşılabilmesi için en önemli unsurlardan biri olan aşılama konusunda sevindirici bir haber geldi. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin kurduğu BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının Almanya’da da üretimine başlandığı bildirildi.
Geçen yılın Eylül ayında, İsviçreli ilaç şirketi Novartis’ten Marburg’daki tesisi satın alan BioNTech’in burada bu yılın ilk yarısında 250 milyon doz aşı üreteceği ve ilk aşıların Nisan başında teslim edilmesinin planlandığı belirtildi. Söz konusu tesisin yıllık üretim kapasitesinin 750 milyon doz olduğunu duyuran BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.
Başbakan Merkel, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Almanya’da 21 Eylül tarihine kadar 16 yaşın üzerinde ve isteyen her vatandaşa aşı imkanı sağlanacağı vaadini yineledi.