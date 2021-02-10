Almanya’da Corona Kısıtlamalarına Uzatma

Almanya’da 14 Şubat’a kadar geçerli olan Corona virüsü salgını kısıtlamalarının 7 Mart’a kadar uzatılmasına karar verildi. Eyalet başbakanlarıyla videokonferans toplantısında bir araya gelen Başbakan Angela Merkel, yeni vakalarda düşüş kaydedildiğini, ancak uzmanların mutasyona uğramış hızlı yayılan virüse işaret ederek önlemlere devam sinyali verdiğini belirtti. Merkel, 2 Kasım’dan bu yana süren ve geçen aylarda daha da sertleşen kısıtlamaların 3 hafta daha uzatılacağını duyurdu. İngiltere’de ortaya çıkan yeni varyantın yayılmasının, "üçüncü dalgaya neden olabileceğini" söyleyen Merkel, bu şartlar altında kapanmanın bir süre daha devam etmesine alternatif olmadığını öne sürdü. "Ülke çapında vakaların azalmasına rağmen durum hala kontrol altında değil" diyen Merkel, yeni mutasyonu önlemek için vaka sayısının daha da düşmesi gerektiğini kaydetti. Merkel, Almanya’da kısıtlamaların gidişatı konusunda belirleyici olan, 7 gün içindeki 100 bin nüfusa göre yeni korona vaka sayısının 68’e indiğini ve 35’in altına düşmesi durumunda kısıtlamaların büyük bölümünün kaldırılabileceğini ifade etti.

Okulların açılması eyaletlerin kararına bağlı Başbakan Merkel, ilk olarak 1 Mart’tan itibaren kuaför ve berberlerin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak açılmasının planladığını bildirdi. Merkel, bazı eyalet başbakanlarının 15 Aralık’tan bu yana kapalı olan yuva ve okulların açılmasını istediklerini belirterek, kademeli açılma konusunda eyaletlerin kendi başına karar verebileceğini de ekledi. Baden-Württemberg, Hessen ve Saksonya eyaletleri okulların kademeli olarak 15 Şubat’tan itibaren açılmasını isterken, bazı eyaletler ise okulların kapalı kalmasından yana. Merkel’in ise, Nisan ayı başındaki Paskalya tatilinden önce okulların normal eğitime başlayamayacağı fikrinin savunduğu ve daha çok yarım gün ders modelini uygun gördüğü öğrenildi. Bu şartlar altında Almanya’da 16 Aralık’ta yürürlüğe giren diğer tüm kısıtlamalar geçerli kalacak. Vatandaşların üç hafta daha tüm özel temaslarını en aza indirmesi ve mümkün olduğunca evde kalması gerekecek. Özel buluşmalar başka bir haneden sadece bir kişiyle sınırlı kalacak.