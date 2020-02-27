Almanya'da Corona Kriz Masası Oluşturulacak

Almanya’da corona virüsü (Covid-19) taşıyan hastaların sayısının hızla artması endişeye neden oluyor. Ülkede şu ana kadar corona virüsünden ölen olmadı, ancak vaka sayısı en az 19’a yükseldi. Uzmanlar ‘sıfır numaralı corona virüsü taşıyıcısı’ olarak tespit edilen ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yaşayan 47 yaşındaki bir kişinin ve 46 yaşındaki eşinin Düsseldorf Üniversite Kliniği’nde karantina altına alındığını açıkladı.
Söz konusu hastanın, hem hastane görevlileriyle hem de hastalarla temasta bulunduğu belirtildi.
10’u hastane görevlisi, 31’i de hasta olmak üzere toplam 41 kişiye virüsün bulaşmış olmasından endişe ediliyor. 41 kişi arasında bulunan bir hastabakıcıda virüs belirtilerinin ortaya çıktığı kaydedildi. Hastayla teması olan bir Alman askerinin de virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve testlerden geçirildiği ifade edildi. Hastanın yaşadığı Heinsberg’de okullar ve yuvalar geçici olarak kapatıldı. Toplu taşıma araçlarının seferleri de geçici olarak durduruldu. Ayırca söz konusu hastanın eşiyle birlikte geçen günlerde Almanya'da düzenlenen Faşing şenliklerine katıldığı ve burada virüsü muhtemelen başkalarına bulaştırmış olabileceği tahmin ediliyor. Nitekim söz konusu hasta ve eşinin gittiği bir Faşing eğlencesinde bulunan 300 kişinin hastanelere başvurması çağrısı yapıldı.
Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'nın "bir corona virüsü salgınının başında olduğunu" söyledi. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise, Almanya'nın çok ciddi bir durumla karşı karşıya bulunduğunu ifade ederek, alınan önlemleri açıkladı. Buna göre, Çin'in yanı sıra, Japonya, İran ve Güney Kore'den gelen tüm yolcuların kayıtları ve bulundukları adresler kayıt altına alınacak. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere hükümet tarafından alınacak tüm önlemleri koordine edecek bir kriz masası oluşturulacak.
Başvuruları kabul edilmeyen göçmenlerin corona virüsü görülen ülkelere sınırdışı işlemleri geçici olarak durdurulacak. Seehofer, Almanya'daki kamuoyuna açık etkinliklerin iptalinin de düşünüldüğünü açıkladı ve bu bağlamda dünyanın en büyük turizm fuarı olan ITB'yi de gündeme getirdi.
ITB’nin normal şartlarda gelecek hafta çarşamba günü Berlin'de başlaması planlanıyor. Fuara her yıl Çin de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından on binlerce sektör temsilcisi geliyor. Seehofer, önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre, ITB'nin kısa vadeli iptal edileceğini söyledi. Bu haber sektör temsilcilerinin keyfini kaçırdı. ITB Türkiye açısından da çok önemli; burada yapılan satışlar ve rezervasyonlar yaz sezonunun gidişatını belirliyor. Türkiye fuara geçen yıl en büyük fuar salonunu kiralayarak, 100'ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren dernek ve kuruluşla katılmıştı.
ITB'yle ilgili alınacak karara paralel olarak Alman ekonomisinin söz konusu salgının yayılmasından "önemli ölçüde" etkileneceği, corona virüsünün yayılmasının bu yıl ekonomi üzerinde önemli etkisi olacağı vurgulanıyor. Birçok şirketin yatırım planlarını askıya aldığı ve ihracata dayalı Alman sanayisinde adeta panik havası oluştuğu belirtiliyor.
Corona virüsü nedeniyle Çin başta olmak üzere Asya’da birçoknoktaya uçuşlarını iptal eden ve bu yüzden de gelirinde önemli derecede düşüş yaşanan Lufthansa Hava Yolları da maliyetlerini düşürmek için yeni personel almayı durduracağını veya erteleyeceğini duyurdu. Şirket ayrıca maliyetleri düşürmek için personeli ücretsiz izne çıkarıp haftalık çalışma saatlerini de düşürmeye çalışacak.