Almanya'da Corona Kriz Masası Oluşturulacak

Almanya’da corona virüsü (Covid-19) taşıyan hastaların sayısının hızla artması endişeye neden oluyor. Ülkede şu ana kadar corona virüsünden ölen olmadı, ancak vaka sayısı en az 19’a yükseldi. Uzmanlar ‘sıfır numaralı corona virüsü taşıyıcısı’ olarak tespit edilen ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde yaşayan 47 yaşındaki bir kişinin ve 46 yaşındaki eşinin Düsseldorf Üniversite Kliniği’nde karantina altına alındığını açıkladı.

Söz konusu hastanın, hem hastane görevlileriyle hem de hastalarla temasta bulunduğu belirtildi.

10’u hastane görevlisi, 31’i de hasta olmak üzere toplam 41 kişiye virüsün bulaşmış olmasından endişe ediliyor. 41 kişi arasında bulunan bir hastabakıcıda virüs belirtilerinin ortaya çıktığı kaydedildi. Hastayla teması olan bir Alman askerinin de virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve testlerden geçirildiği ifade edildi. Hastanın yaşadığı Heinsberg’de okullar ve yuvalar geçici olarak kapatıldı. Toplu taşıma araçlarının seferleri de geçici olarak durduruldu. Ayırca söz konusu hastanın eşiyle birlikte geçen günlerde Almanya'da düzenlenen Faşing şenliklerine katıldığı ve burada virüsü muhtemelen başkalarına bulaştırmış olabileceği tahmin ediliyor. Nitekim söz konusu hasta ve eşinin gittiği bir Faşing eğlencesinde bulunan 300 kişinin hastanelere başvurması çağrısı yapıldı.