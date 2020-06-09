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Almanya'da Corona Normalleşmesinde Korkulan Olmadı

09.06.2020 18:33 | Son Güncelleme

Almanya'da Corona virüsü salgınına karşı uygulanan önlemlerin gevşetilmesi sürerken, halk da tedbiri elden bırakmadan normal hayatlarına dönmeye çalışıyor. Vaka ve can kaybı sayısı ile ilgili güncel veriler umut verirken, salgınla mücadelede gözler ‘’Corona-App’’ adlı cep telefonu uygulamasında

Almanya'da Corona Normalleşmesinde Korkulan Olmadı

Almanya'da Corona virüsü salgınına karşı uygulanan önlemlerin gevşetilmesi sürerken, halk da tedbiri elden bırakmadan normal hayatlarına dönmeye çalışıyor.

Normalleşme sürecinin başlatıldığı Nisan ayının son günlerinde yapılan analizlerde, bu kararın erken alındığı ve yansımalarının olumsuz olabileceği, virüsle mücadelede kazanılan başarının geri tepebileceği tahminleri yapılıyordu.

Ancak salgınla ilgili güncel veriler umut veriyor; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısında son 24 saatte sadece 364 artış kaydedilirken, hayatını kaybeden kişilerin sayısı 16 kişi olarak tespit edildi. Almanya'nın salgınla mücadele koordinasyonunu yürüten Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, önlemlerin gevşetilmesi, örneğin lokantaların, mağazaların ve okulların açılması yeni vaka sayısında büyük bir artışa neden olmadı.

Cep telefonu uygulamasıyla takip yapılacak

Uzmanlar ve siyasetçiler, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyulması çağrısını sürekli vurgularken, salgınla mücadelede gözler ‘’Corona-App’’ adlı cep telefonu uygulamasına çevrildi. Söz konusu App ile olası hastalık belirtilerini takip etmek, hastalığın seyrini ve hastanın tedaviye verdiği tepkileri izlemek mümkün olacak. Ayrıca hastalık sonrası gelişmeler de uygulama üzerinden takip edilecek. Böylece hastaya daha kolay ulaşım da sağlanacak.

Uygulamanın en büyük özelliklerinden biri, tanı konan ve bu durumu sağlık birimlerine bildirilen bir kişinin, bir buçuk metre yakınında bulunan insanları uyarabilecek olması. Bunun için Corona-App’in sürekli olarak yüklendiği cep telefonunun çevresini taraması, başka bir deyişle alarm halinde olması gerekiyor. Taramanın başarılı sonuç vermesi içinse, virüs taşıyan kişinin cep telefonunda da bulunması gerekiyor. Corona virüsü salgınının doruk noktasında, geçen Nisan ayında uygulamaya alınması hedeflenen ‘Corona-App’in hazırlıklarının güvenlik nedenleri ile uzun sürdüğü belirtiliyor. Gelen eleştirilerde, uygulamada yer alacak kişisel verilerin çalınabileceği iddia ediliyordu. Corona-App’in son halinde, isim, doğum tarihi gibi kişisel veriler yerine, sadece kodlar üzerinden çalışılacak.

Aynı şekilde uygulamayı cep telefonuna indiren kişinin nerede ve ne zaman bulunduğunu da kaydetmeyecek. Bir buçuk metreden yakın bir mesafede Corona virüsü taşıyan bir kişinin bulunduğu bilgisi, diğer kullanıcıya isim verilmeden aktarılacak ve Corona testi yaptırılması tavsiyesi gönderilecek.

Gelecek hafta tanıtımı yapılacak ve kullanılmaya başlanacak uygulamanın milyonlarca kişi tarafından gönüllü olarak kullanılması hedefleniyor. Yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, halkın yüzde 42’si gönüllü olarak ‘Corona-App’ uygulamasını telefonlarına indirmeyi planlıyor. Tıp uzmanları, halkın yüzde 60’ının uygulamayı kullanması durumunda güvenilir bir boyuta ulaşacağını savunuyor.

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