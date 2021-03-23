Almanya'da Corona Önlemleri 18 Nisan'a Kadar Uzatıldı

Açıklanan önlemlere göre tüm iş yerleri, dükkan ve mağazaların Paskalya Bayramı öncesinden başlamak üzere, 1-5 Nisan tarihleri arasında kapatılması karara bağlandı. Sadece 3 Nisan Cumartesi günü gıda alışverişi için süpermarketlerin açılmasına izin verilirken, 4 ve 5 Nisan tarihlerine rastlayan Paskalya Bayramı süresince iki farklı haneden en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. Kamusal alanlarda toplanmak ve gösteri yapmak 1-5 Nisan tarihleri arasında yasaklanırken, Hıristiyan dünyasının en önemli dini bayramında kiliseler sadece sanal ibadet hizmeti verebilecek. Bu uygulama cami ve sinagoglar için de geçerli olacak.

Merkel, mevcut önlemlerin 18 Nisan’a kadar uzatılmasına paralel, Paskalya Bayramı boyunca uygulanacak sıkı kısıtlamaların vakaları kontrol altına almada etkili olmasını umduğunu söyledi. Yoğun bakımdaki yatakların dolmaya başladığına dikkat çeken Başbakan, sosyalleşmenin engellenmesine çare olmadığını ifade etti.

11 saat süren ve Almanya saati ile sabaha karşı 03.00’te sonra eren zirveden sonra basına konuşan Merkel, Corona virüsünün mutasyona uğramış türlerinin Almanya’da yaygın hale geldiğini belirterek, "Yeni bir pandeminin içindeyiz" dedi.

Almanya‘da Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla yaptığı ve Corona zirvesinde, 28 Mart'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresinin, önlemler sertleştirilerek 18 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Oteller ve kamp yerleri 18 Nisan’a kadar kapalı kalacak. Bu tarihe kadar yurtdışından tatilden dönenlerden, bulundukları ülkede uçağa binmeden son 48 saatte yapılmış test istenecek. Testi olmayanlar uçağa alınmayacak. Alman turistlerin başlıca seyahat noktalarından biri olan İspanya’daki Mallorca adasından Paskalya sonrasında 40 bin kişinin Almanya'ya dönüş yapması bekleniyor.

Öteyandan 100 bin kişiye göre günlük vaka sayısının son 7 gün içinde 100’ü geçtiği bölge ve kentlerde özel önlemler uygulanacak. Okullar, mağazalar kapatılacak, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanabilecek. Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre yedi günlük yeni vaka sayısı anlamına gelen haftalık insidans sayısı Almanya genelinde 100 bin kişide 108,1.

