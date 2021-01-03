Almanya’da Corona Önlemleri Uzatılacak mı?

Almanya’da iki aydan beri alınan sıkı önlemlere ve son günlerde yeni vakalarda kaydedilen hafif düşüşe rağmen, kısıtlamalar umulan etkiyi göstermedi ve Corona’ya karşı verilen mücadele hissedilir bir rahatlama getirmedi. Salgınının ikinci dalgası can almayı sürdürüyor, ülkede son 24 saat içinde 312 kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 34 bin 272’ye yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı da her geçen gün artıyor. Cuma günü itibarıyla 3 bin 111'i entübe olmak üzere toplam 5 bin 598 hasta Covid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre günlük vaka sayısı 10 bin 315 olarak tespit edildi. Sağlık dairelerinin ve test yapılan bir çok muaynehanenin yılbaşı ve haftasonu nedeniyle test sonuçlarını bildirmediği ve gerçek sayının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Başbakan Angela Merkel önümüzdeki salı günü eyalet başbakanlarıyla bu olumsuz sayıların gölgesinde durum değerlendirmesi yapacak ve salgının ikinci dalgasına karşı alınan önlemlerin ne kadar başarılı olduğunu, daha doğrusu virüsün yayılma hızının neden yeteri kadar önlenemediğini değerlendirecek.

Federal ve eyaletlerin Corona salgınıyla mücadele çerçevesinde 4 Kasım’da aldığı, Aralık ayında daha da sertleştirilen tam karantina tedbirleri 10 Ocak tarihine kadar geçerli. Merkel’in eyalet bakanlarıyla yapacağı görüşme öncesi yetkililerden gelen mesajlar, kapatılmanın uzatılması konusunda daha şimdiden karar birliği oluştuğunu gösteriyor. Vakalarının yüksek olduğu başta Bavyera ve Saksonya gibi eyaletler karantinanın 3 hafta daha, yani 31 Ocak’a kadar uzatılmasını talep ederken, vakaların düşük olduğu eyaletler 2 haftayla sınırlanmasını ve ardından sayıların gidişatına göre yeniden değerlendirme yapılarak, karar verilmesini istiyor. Federal Sağlık Başkanı Jens Spahn, kısıtlamaları uzatmanın gerektiğini belirterek, yoğun bakım servislerindeki Covid-19 hastalarının sayısının rekor seviyeye ulaştığına dikkat çekti ve "Önlemleri erken gevşetip birkaç hafta sonra çok daha zor bir dumumla karşı karşıya kalmak yerine, karantinayı uzatmak daha iyi" değerlendirmesinde bulundu. Salı günkü toplantıda, tartışmaya neden olması beklenen konu okulların durumu. Bazı eyaletler ilkokul ve kreşlerin 10 Ocak’tan sonra açılmasından, bazı eyaletler ise tüm okulların Ocak ayının sonuna kadar kapalı kalmasından yana. Sosyal demokrat SPD’nin sağlık politikaları sözcüsü Karl Lauterbach, okulların erken açılması taleplerini anlayamadığını belirterek, "Yapılan tüm araştırmalar ve eldeki tüm veriler, okullarda, özellikle de 12 yaş üstü sınıflarda virüsün yayılma hızının yetişkinlerdeki oranda olduğunu gösteriyor. Okulları açalım demek, büyük bir sorumsuzluk" şeklinde konuştu.