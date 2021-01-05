Almanya’da Corona Önlemleri Uzatılıyor

Almanya’da iki aydan beri alınan sıkı önlemlere ve son günlerde yeni vakalarda kaydedilen hafif düşüşe rağmen Corona virüsüne karşı verilen mücadelede hissedilir bir rahatlama olmadı. Bu nedenle kısıtlamaların 31 Ocak’a kadar uzatılması ve önlemlerin kısmen daha da sertleştirilmesi kararlaştırıldı. 16 eyaletin hükümet başkanlarıyla bugün video konferansta bir araya gelen Başbakan Angela Merkel, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, virüsün kontrol altına alınamadığını, tersine İngiltere ve başka ülkelerde mutasyona uğrayarak daha da tehlikeli bir boyut kazandığını, can kayıplarındaki artışın sürdüğünü belirterek, Almanya’yı zorlu bir kışın beklediğini söyledi. Yoğun bakım ünitelerinin doluluğuna dikkat çeken Merkel, sağlık sisteminin zor durumda olduğunu ifade etti. Bugüne kadar geçerli olan önlemlere rağmen, Almanya’da 7 günlük Corona virüsü bulaş oranı 100 bin kişide 140 kişi olarak sürüyor. Yeni vaka sayısının bir haftada 100 bin kişide 50'nin altına düşürülmesi hedefinden daha çok uzak olduklarını belirten Merkel, tedbirleri uzatmaya ve kısmen yeni önlemler almaktan başka seçenek olmadığını bildirdi.

Aşılama uzun zaman alacak Almanya Başbakanı, salgına karşı mücadelede en önemli silah olarak görülen aşılamanın da daha uzun bir süre alacağını hatırlattı. Aşıda hedef ay sonuna kadar 75 yaş üstünü, bakımevlerinde ve yurtlarda kalanlar ile sağlık çalışanlarının tümünün aşısını tamamlamak. Almanya‘da aşı seferberliği başlar başlamaz yeteri kadar aşı olmadığı ortaya çıkmış, ilk 9 günde sadece 265 bin aşı yapılabilmişti. Sıcak noktalara ilave önlemler Bugünkü toplantından çıkan yeni önlemlere göre, Corona virüsü vakalarının çok yüksek olduğu, bulaş oranının 100 bin kişide 200’ü aştığı ve sıcak nokta olarak tanımlanan salgının en yoğun olduğu bölgelerde oturanların, evlerinden 15 kilometreden daha fazla uzaklaşmaları yasaklandı. Bu önlemin, son günlerde sıklıkla yaşandığı gibi, kış sporları merkezlerine kitlesel gezileri engellemeyi amaçladığı tahmin ediliyor. Almanya’da bugün itibarıyla 70 bölge ‘sıcak nokta’ olarak tanımlanıyor. 15 Aralık’tan bu yana geçerli olan ve uzatılan önlemler çerçevesinde ise temel ihtiyaçların satıldığı yerler dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak; lokanta ve barların yanısıra berber, kuaför, güzellik merkezleri ve masaj salonları ile dövmeciler kapalı kalacak. Ülke içinde özel seyahatlere izin verilmezken, açık kalan oteller sadece iş amaçlı seyahat edenleri konuk edebilecek. Kamusal alanda alkol tüketimi yasağı sürecek.

Eğitim kademeli sürecek Okulların yeniden dersbaşı yapma takvimi ise daha uzun bir süre normalleşemeyecek. Yüz yüze eğitime en erken Şubat ayında üç kademe olarak başlanması planlanıyor. İlk aşamada ilkokul öğrencilerinin yüz yüze ders yapması, üst sınıfların ise uzaktan eğitim almaları hedefleniyor. İkinci aşamada, muhtemelen Mart ayında ise 7 ve daha üst sınıflar iki ayrı gruba ayrılarak yani kademeli olarak derslerine devam edecek. Üçüncü aşamada ise, muhtemelen Nisan ayından itibaren tüm öğrenciler düzenli olarak sınıflarda derslere başlayacaklar. 25 Ocak'ta durum değerlendirmesi yapılacak Hükümet, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen herkesten Corona testi talep ederek salgının yurtdışından ülkeye girişinin önüne geçmeyi de hedefliyor. Federal Sağlık Bakanlığı, test zorunluluğunu Schengen üyesi ülkeler dışında gelecek tüm yolcuları kapsayacak şekilde düzenleyecek. Almanya, mutasyona uğrayan virüs taşıyan vakaların İngiltere’de ortaya çıkmasından sonra bu ülkeyle birlikte Güney Afrika ile tüm uçuşları Noel öncesi iptal etmiş, yolcuların giriş iznini durdurmuştu.