Almanya'da Corona Tedbirleri Protesto Edildi

Almanya’nın birçok kentinde hükümetin Corona virüsü salgını politikalarını protesto gösterileri düzenlendi. Stuttgart kentinde düzenlenen gösteriye 20 bin kişinin katıldığı bildirilirken, eyleme katılanların çoğunun maske ve mesafe kurallarına uymadığı, polisin de olay çıkmaması için bu duruma göz yumduğu görüldü.

Gösteri güzargahı boyunca başta Başbakan Angela Merkel ve hükümetteki partilerin salgınla ilgili aldıkları kararlar eleştirildi ve tedbirlerin kaldırılması talep edildi. Göstericilerin arasında "İmparatorluk Vatandaşları" ve "Aykırı Düşünenler" gibi aşırı sağcı gruplara üyelerin ve Corona virüsünün bir komplo olduğunu iddia edenlerin bulunması dikkat çekti.

Münih, Berlin, Hamburg ve Köln gibi kentlerde düzenlenen eylemlerde de göstericilerin arasında çok sayıda şiddet eğilimli aşırılar olması, Corona tedbirlerini protesto eden hareketin giderek aşırı sağa kaydığı yönündeki izlenimleri güçlendirdi.

Paskalya sonrası sert önlemler kapıda

Bu arada Başbakan Angela Merkel’in Paskalya tatilinin ardından Almanya’daki kapanma önlemlerini daha da sertleştirmeyi planladığı öğrenildi. Bild gazetesinin Başbakan’a yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Merkel’in Corona virüsünün İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon geçirmiş yeni türünün Almanya’daki yayılış hızı nedeniyle "büyük endişe" duyduğu ve şimdiye dek olanlardan çok daha sıkı bir kapanma planı üzerinde çalıştığı öne sürüldü.